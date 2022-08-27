Програма передбачає плідне партнерство з приватними розробниками БПЛА задля швидкого та безпечного виробництва безпілотників на їхніх потужностях.

Державний концерн "Укроборонпром" спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України розробили програму розвитку безпілотних систем для Сил безпеки та оборони нашої держави.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб.

"Фахівці, які залучені до цього проєкту, систематизували знання щодо бойового застосування безпілотників, їхнього місця на полі бою, опрацювали питання щодо видів техніки, їх тактико-технічних характеристик, а також необхідних боєприпасів", - сказано в повідомленні. При цьому зазначається, що під час роботи було враховано закордонні напрацювання, а також бойовий досвід українських пілотів.

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В повідомленні сказано, що також програма передбачає плідне партнерство з приватними розробниками БПЛА задля швидкого та безпечного виробництва безпілотників на їхніх потужностях.

Менеджер проектів "Укроборонпрому" Олег Болдирєв зазначає, що ця робота має допомогти і приватним виробникам, багато з яких зараз працюють на благо Сил безпеки та оборони. "Для цього ми збирали представників, говорили про потреби, про можливу допомогу, про масштабування та про оперативність і безпеку виробництва", – додав він .

В Генштабі зазначають, що "Укроборонпром" є партнером одразу двох хакатонів, присвячених зокрема розвитку безпілотних систем: Drone Hackathon і хакатон IDI Camp.

Крім цього, експерти концерну залучені до оцінювання розробок у сфері безпеки та оборони (в тому числі БПЛА), поданих у рамках грантової програми, яку реалізують Концерн і Український фонд стартапів (USF) спільно з урядом нашої держави.

Нагадаємо, Повітряні Сили ЗСУ збили три російські безпілотники за добу.

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