Фонд буде створений за прикладом польського фонду охорони навколишнього середовища та природних ресурсів.

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів пропонує створити окремий фонд, в якому будуть акумулюватися всі екологічні податки та спрямовуватися виключно на поліпшення якості навколишнього середовища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час "Дня сталого розвитку", який проходить на платформі Європейської Бізнес Асоціації в онлайн-форматі, заявив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський.

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"Ми бачимо проблему в тому, що податок на СО2 і частина екологічних податків йдуть просто в загальний фонд державного бюджету і використовуються на все що завгодно, окрім напрямку, за яким мають використовуватися. Ми почали роботу зі створення фонду як окремої юридичної особи з прозорою системою прийняття рішень і можливістю запускати різні механізми підтримки підприємств", - сказав він.

За словами міністра, фонд буде створений на прикладі польського фонду охорони навколишнього середовища та природних ресурсів.

"По суті, це банк, який акумулює всі екологічні кошти та витрачає їх за пріоритетами – або це кредитування, або це прямі інвестиції, або підтримка якихось проектів. Ми впевнені, що такий фонд зможе залучати додаткові зовнішні кошти міжнародних кліматичних фондів", - підкреслив міністр.

Хронологія подій

У травні 2020 року бізнес звернувся до депутатів Верховної Ради з проханням прийняти зрозумілий і ефективний механізм сплати екологічного податку, оскільки, попри підвищення ставки екологічного податку майже у 25 разів, кошти використовуються на види діяльності, які не відповідають компенсаційній функції екоподатку.

16 травня 2019 року міністр навколишнього середовища Остап Семерак заявив про неправильний розподіл коштів від екологічного податку.

У квітні 2019 року народний депутат України Валерія Заружко заявила про те, що тільки чверть коштів, отриманих державою від екологічного податку можуть направлятися на екологічні заходи. Решта 75% грошей йдуть в невідомому напрямку.

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Автор: Бредіхіна Ганна