Функція зміни місця проживання працюватиме онлайн.

На порталі "Дія" знову доступні послуги зняття та зміни місця проживання. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Змінюйте місце проживання в "Дії" без паперів та походів у ЦНАП. Щоб скористатися послугою на порталі, потрібно лише кілька хвилин. Сервіс працює автоматично, якщо ви реєструєтесь у своє житло або житло одноосібного власника", - зазначив Федоров.

Також знову доступне зняття з місця проживання. За словами міністра, ця послуга буде особливо актуальною для студентів, які зараз випускаються і зʼїжджають з гуртожитку.

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Для того щоб змінити місце проживання необхідно:

мати податковий номер;

бути старше 14 років або старше 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;

право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року;

житло не має бути в іпотеці.

"Дія" - головні новини

19 березня на державному порталі "Дія" розширили можливості для подання заяв до міжнародного Реєстру збитків, щоб кожен постраждалий українець отримав компенсацію за фізичний та моральний біль через злочини Російської Федерації проти України. Таким чином було додано шість нових категорій заяв.

20 лютого українці отримали можливість на порталі "Дія" одержати статус людини з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім’ї загиблого захисника. Раніше для отримання цих послуг потрібно було особисто відвідувати державні установи.

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