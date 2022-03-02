Уряд заливає новий фундамент української держави, зазначив міністр розвитку громад та територій України.

Держава та українці відбудують всю інфраструктуру, яку зараз нищить ворог.

Про це у своєму відеозверненні заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"Все, що зараз руйнують окупанти, буде відновлено. Уряд працює цілодобово у зв'язці з військовими. Поки Збройні сили боронять державу, ми заливаємо її новий фундамент. Разом з профільними міністерствами та військовими адміністраціями ми організовуємо координаційні штаби. Йдеться про пункти збору гуманітарної допомоги. Також Мінрегіон контролює роботу комунальних установ, теплокомуненерго, водних систем тощо", - сказав він.

"Наша держава славиться працьовитістю. Тому ми все відбудуємо навіть краще, ніж було, а ворога виженемо та знищимо, навіть не похитнемося, бо наш фундамент - це кожен із вас", - додав він.

Нагадаємо, 24 лютого російський президент Володимир Путін почав вторгнення в Україну, у низці міст прогриміли вибухи, супротивник почав знищувати військові об'єкти.

Пізніше очільник української держави Володимир Зеленський звернувся до земляків і оголосив про запровадження воєнного стану.

Після цього ворог атакував житлові будинки. Зокрема, супротивник обстріляв Київ, Чернігів, Харків, місто Ірпінь Київської області, були пошкоджені житлові будинки та розбиті дороги.

За даними ДСНС, внаслідок бомбардувань загинуло понад 2 тисяч цивільних українців.

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