Ім'я покупця не повідомляється.

Гонконгський девелопер CK Asset Holdings продав квартиру в Гонконзі за рекордною для Азії ціною в 459 млн гонконгських доларів ($59 млн).

Читайте такожУ Києві подешевшала нерухомість: скільки коштує квартираЦе п'ятикімнатні апартаменти класу люкс в престижному районі Мід-Левелс. Ім'я покупця не повідомляється.

Гонконг регулярно опиняється на перших рядках різних рейтингів за цінами на нерухомість - за підрахунками громадської організації Demographia, в 2020 році він в 11-й раз лідирував в антирейтингу найбільш недоступного житла в світі, передає kommersant.

У 2017 році тут же був поставлений попередній рекорд за цінами на житло в Азії. Притому за останній рік ціни на житло класу люкс в Гонконзі досить сильно впали — за даними компанії Jones Lang LaSalle, на 8% проти зниження на 1% для більш бюджетної нерухомості.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН