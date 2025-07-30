Зазначається, що причиною зниження рейтингу стали останні економічні дані.

Бум воєнного часу в Російській Федерації сходить нанівець. Міжнародний валютний фонд знизив рейтинг російської економіки.

"Ми очікуємо уповільнення економічного зростання Росії у 2025 році, і це значною мірою пов'язано з посиленням політики і зниженням цін на нафту", - цитує заступника директора дослідницького відділу МВФ Петю Коєва Брукс видання Business Insider.

За даними Фонду, після двох років боротьби з санкціями і буму військових витрат РФ зіткнулася з різким уповільненням зростання економіки. Тепер МВФ очікує, що зростання російської економіки 2025 року становитиме 0,9%, порівняно з 1,5%, які він прогнозував у квітні. Також очікується, що 2026 року економіка країни зросте на 1%.

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За словами Коєва Брукса, причиною зниження рейтингу стали останні економічні дані щодо роздрібних продажів, промислового виробництва та офіційних щомісячних показників ВВП Росії, які відображають "відносну слабкість".

Виробнича активність у Росії скоротилася минулого місяця, рівень зайнятості знизився, а зростання ВВП сповільнилося до 1,4% у першому кварталі, що набагато нижче за 4,5% у попередньому кварталі.

Хоча Москві вдалося уникнути економічного краху після повномасштабного вторгнення на Україну 2022 року, але бум воєнного часу тепер, схоже, сходить нанівець. Лише минулого місяця міністр економіки Росії Максим Решетніков попередив, що країна перебуває "на межі" рецесії.

Оновлений прогноз МВФ щодо російської економіки з'явився через кілька днів після того, як центральний банк країни знизив ключову відсоткову ставку з 20 до 18%, щоб стимулювати попит на тлі уповільнення інфляції.

Ультиматум Трампа на адресу Путіна

Президент Дональд Трамп зробив різке попередження Володимиру Путіну, заявивши, що США введуть мита та інші каральні заходи, якщо Росія не погодиться на припинення вогню з Україною протягом 10 днів.

Ультиматум спричинив різкий стрибок цін на нафту до позначки близько 70 доларів за барель, що є найвищим показником більш ніж за місяць.

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