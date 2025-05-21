Названо країни з найбільшим розміром тіньової економіки: яка ситуація в Україні (інфографіка)

Розташована в Західній Африці Сьєрра-Леоне посідає перше місце в загальному рейтингу.

Світова тіньова економіка щороку генерує трильйони доларів доходу за рахунок злочинної діяльності та інших нереєстрованих транзакцій. У державах з низьким рівнем доходу тіньова діяльність становить більшу частину ВВП. Зараз фахівці компанії Visual Capitalist зобразили тіньові економіки всіх країн світу.

Інфографіку зробили на основі даних звіту Ernst & Young Global Shadow Economy Report 2025.

Як можна бачити, африканська Сьєрра-Леоне посідає перше місце в загальному заліку – її тіньова економіка становить 64,5% валового внутрішнього продукту. У Нігері та Непалі обсяг тіньової економіки становить понад половину ВВП.

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Показник України, згідно з наведеними даними, становить 19,3%, тоді як у деяких багатих країнах розміри тіньової економіки оцінюють лише у 5-6% ВВП.

Ситуація в Білорусі та РФ дуже схожа на українську. Значно краща ситуація із тіньовою економікою у Польщі та країнах Західної Європи.

Тіньова економіка – останні новини

Тіньова економіка охоплює багато сфер. Це можуть бути нелегальні підприємства, торгівля наркотиками, операції з готівкою, які проводять поза бухгалтерськими книгами, тощо.

У минулому році західні фахівці заявили, що тютюнова мафія завдає мільярдні збитки українському бюджету. Експерти підрахували, що бюджет країни щорічно втрачає гроші, за які можна придбати майже 30 пускових установок HIMARS з усім обладнанням. Серед причин зростання нелегального тютюнового виробництва називали неефективність правоохоронних органів та стрімке зростання акцизів.

Зазначимо також, що до початку повномасштабної війни рівень тіньової економіки в Україні оцінювали у 30%. Серед сфер, де спостерігали певне покращення ситуації називали складське господарство, а також поштову та кур'єрська діяльність.

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