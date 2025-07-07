Найменшу кількість дітей у загальній чисельності населення у 2025 році мають Гонконг / фото ua.depositphotos.com

На новій інфографіці показано рейтинг з 36 країн світу, які мають найменшу частку населення молодше 18 років. Дані отримано з доповіді ООН "‎Перспективи світового населення"‎. Ознайомитися з інфографікою можна на порталі Visual Capitalist.

Найменшу кількість дітей у загальній чисельності населення у 2025 році мають Гонконг (12,6%), Південна Корея (12,9%) та Японія (14%). Одразу за ними йдуть Тайвань та Сінгапур. 

Далі можна бачити велику кількість європейських країн. Україна з показником у 17,2% знаходиться на 22-му місці. Трохи краща ситуація в Польщі (17,8%). 

Відео дня
Названо країни з найменшою кількістю дітей: на якому місці Україна (інфографіка)

Країни з малою кількістю молоді стикаються з довгостроковими наслідками, зокрема, меншою кількістю працівників та повільнішим економічним зростанням.  Без демографічного "‎повороту"‎ багато країн можуть зіткнутися з економічною стагнацією та соціальним напруженням.

Українська демографія – останні новини

Україна могла втратити через війну близько 40% працездатного населення. Частка людей віком 65 років і старше зросла з 12% у 1991 році до 18% у 2021-му. У 2024 році вона досягла 22%.

Демографічна ситуація трансформує ринок праці – 74% роботодавців відчувають брак кадрів, тоді як середній дефіцит у компаніях становить приблизно 15% від штату. 

Також повідомлялося, що загалом через війну населення України зменшилося на вісім мільйонів осіб. 

Вас також можуть зацікавити новини: