Фінська Nokia планує скоротити до 10 тис.співробітників в найближчі два роки заради економії в 600 млн євро. Ці кошти компанія збирається направити на дослідження і розробки.

Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia скоротить 5-10 тисяч осіб протягом найближчих 18-24 місяців.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

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На цей момент в штаті Nokia близько 90 тисяч співробітників і скорочення можуть скласти до 10% від усього персоналу.

Відзначається, що точна кількість скорочених співробітників буде залежати від розвитку ринку в найближчі два роки.

Це один із заходів за допомогою яких компанія планує урізати базові витрати на 600 млн євро до кінця 2023 року.

Як пише Bloomberg, анонсовані скорочення - частина стратегії та нової операційної моделі компанії, про які Nokia оголосила ще у 2020 році. Очікується, що реорганізація допоможе компанії краще впоратися зі зростанням конкуренції, в тому числі з боку шведської Ericsson.

Як пише видання, заощаджені кошти Nokia направить на дослідження і розробки. Найбільші зміни торкнуться мобільних мереж компанії, які зараз зазнають змін, щоб наздогнати конкурентів в області обладнання 5G.

Також очікуються оновлення в підрозділі хмарних і мережевих послуг, яке має адаптуватися до потреб споживачів, які відмовляються від володіння продуктами. Зміни практично не торкнуться підрозділу мережевої інфраструктури та патентного портфелю Nokia.

Масові звільнення

У липні 2015 року Microsoft скоротила 7 800 робочих місць. Вони торкнулися підрозділів, які займаються виробництвом мобільних телефонів.

У липні 2016 року Microsoft заявила про звільнення майже 3 тисяч співробітників.

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Автор: Олена Коваленко