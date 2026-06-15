РФ знищила найбільший інноваційний термінал 'Нової пошти' та відділення Rozetka

В результаті ударів ніхто з людей не постраждав.

Росія в ніч проти 15 червня завдала по Києву ракетного удару. В результаті атаки знищено найбільший і найсучасніший сортувальний термінал "Нової пошти". Про це повідомив директор "Нової пошти" Євген Тафійчук у Facebook.

"Сьогодні внаслідок чергової ракетної атаки ворога було знищено наш найбільший інноваційний термінал у м. Київ. Це особливий сортувальний центр", - зазначив він.

За його словами, це перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок. Тафійчук зазначив, що усі працівники перебувають у безпеці. Резервні схеми доставки вже запущені.

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Крім того, співвласниця компанії Rozetka Ірина Чечоткіна також повідомила, що ворог знищив одне з відділень компанії Rozetka.

"Сьогодні вночі, внаслідок російської атаки, знищено одне з наших відділень у Києві. Люди не постраждали", - повідомила Чечоткіна.

Нічна атака РФ на Україну - головні новини

В ніч на 15 червня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Під головним ударом опинились Київ, Харків та Дніпро. За даними Повітряних сил, станом на 8:00 було зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних дронів.

Через російський удар по Києву є загиблі та поранені. За останніми даними, окупанти забрали життя чотирьох людей, 25 осіб постраждали, зокрема дитина і вагітна жінка. У місті пошкодження є в усіх районах.

Під час ворожої атаки загорівся також Успенський собор Києво-Печерської лаври. Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, причиною пожежі, ймовірно, стало пряме влучання. Собор отримав суттєві пошкодження.

Крім того, через пошкодження інфраструктури, а також необхідність зупинок для евакуації пасажирів низка поїздів наразі рухається із затримкою.

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