Постачальники не поспішають укладати нові контракти з РФ, не розуміючи, як Росія буде розраховуватися за поставлену продукцію.

Нові санкції від США призвели до тимчасового паралічу торгівлі фруктами й овочами та зростання цін на них у Росії, повідомляють аналітики EastFruit.

"Санкції, які до "дня Росії" США запровадили проти Мосбіржі, а також Національного клірингового центру (НКЦ) і Національного розрахункового депозитарію (НРД), що входять до її групи, призвели до паніки на валютному ринку країни-агресора. Біржа змушена була призупинити торги доларами і євро, а також інструментами з розрахунками в цих валютах", – йдеться в повідомленні.

Росія таким чином втратила головний інструмент встановлення курсу валюти, а також різко ускладнилися зовнішньоторговельні операції РФ, здійснювані в основних резервних валютах. На думку економістів та експертів фінансового ринку, кожна транзакція в доларах або євро обходитиметься для контрагентів з Росії набагато дорожче.

Відео дня

Зазначається, що Росія є одним із найбільших світових імпортерів фруктів і овочів, попри те, що є найбільшою за площею земельних ресурсів країною світу. Щорічно ця країна витрачає близько $5 млрд доларів США на імпорт фруктів і близько $1,5 млрд на імпорт овочів і картоплі.

За словами експертів, серед головних постачальників фруктів і овочів до Росії виділяються такі країни як Туреччина, Еквадор і Єгипет. Наразі постачальники не поспішають укладати нові контракти, не розуміючи, яким чином відбуватимуться розрахунки за поставлену продукцію.

Аналітики відмічають, що специфіка плодоовочевої продукції така, що вона не може довго зберігатися, тому її потрібно терміново продавати. Для країн, що постачають значний обсяг продукції на ринок РФ, складно швидко знайти заміну цьому величезному ринку.

"Водночас імпортери вже закладають нові валютні ризики та гарантовано вищі витрати на транзакції в ціни плодоовочевої продукції на ринку. Буквально за день ціни на більшість позицій овочів і фруктів помітно зросли – адже наразі на ринку Росії продається переважно імпортна продукція. Відповідно, російським споживачам потрібно бути готовими платити більше за імпортні овочі та фрукти", – додали експерти.

Санкції та дефіцит в Росії

12 червня Сполучені Штати Америки оголосили нові санкції проти РФ. Тоді під санкції потрапили фізичні та юридичні особи в Росії і третіх країнах, які допомагають підтримувати війну проти України. Обмеження ввели і щодо Московської біржі, заблокувавши її можливість проводити торги доларом і євро.

Тоді ж стало відомо, що в Росії та Білорусі очікується гострий дефіцит яблук. Так, весняні заморозки та град завдали значної шкоди російському та білоруському садівництву, особливо сильно постраждали груша та яблуко. Значні втрати врожаю визнавали навіть російські офіційні особи, однак чиновники намагаються заспокоїти населення.

Вас також можуть зацікавити новини: