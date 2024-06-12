Значні втрати врожаю визнають навіть російські офіційні особи, однак чиновники намагаються заспокоїти населення.

Весняні заморозки та град завдали значної шкоди російському та білоруському садівництву, особливо сильно постраждали груша та яблуко.

Портал EastFruit повідомляє, що в окремих регіонах втрати досягають 70% врожаю. Якщо казати загалом, то зниження виробництва знизилось на 30-35%. Водночас спостерігається зниження якості продукції, що впливатиме на її зберігання.

На думку аналітиків, все це призведе до того, що до весни наступного року ціни на яблуко в Білорусі та РФ досягнуть рекордних показників.

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В теорії Москва може замінити втрати імпортом, однак раніше самі росіяни заборонили собі імпортувати фрукт з більшості країн, які виступають у якості виробників цієї продукції. Це стосується Євросоюзу, Молдови і, звісно, України.

Зараз росіяни імпортують яблука через складні й дорогі схеми: у цьому їм допомагають Білорусь і Казахстан. Втім, це виходить недешево, адже посередники беруть немалі гроші за перевантаження продукції.

Відомо, що Росія імпортує яблука з Сербії, однак самі серби намагаються диверсифікувати поставки і віддають перевагу багатшим країнам. Тому поставки сербських яблук в РФ знижуються кожен рік.

Також існують труднощі з імпортом турецьких, іранських та азербайджанських яблук: зокрема, через їхню якість та логістичні проблеми.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Раніше член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, як нові тарифи на світло позначаться на цінах на продукти.

А до цього во "Всеукраїнській асоціації пекарів" заявили, що у хлібній галузі склалася критична ситуація з постачанням електроенергії і це відіб'ється на кінцевій ціні для споживачів.

Зважаючи на такі проблеми, зараз є передумови для здорожчання хліба на 10%, а в наступні місяці – ще на 20%.

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