Весняні заморозки та град завдали значної шкоди російському та білоруському садівництву, особливо сильно постраждали груша та яблуко.
Портал EastFruit повідомляє, що в окремих регіонах втрати досягають 70% врожаю. Якщо казати загалом, то зниження виробництва знизилось на 30-35%. Водночас спостерігається зниження якості продукції, що впливатиме на її зберігання.
На думку аналітиків, все це призведе до того, що до весни наступного року ціни на яблуко в Білорусі та РФ досягнуть рекордних показників.
В теорії Москва може замінити втрати імпортом, однак раніше самі росіяни заборонили собі імпортувати фрукт з більшості країн, які виступають у якості виробників цієї продукції. Це стосується Євросоюзу, Молдови і, звісно, України.
Зараз росіяни імпортують яблука через складні й дорогі схеми: у цьому їм допомагають Білорусь і Казахстан. Втім, це виходить недешево, адже посередники беруть немалі гроші за перевантаження продукції.
Відомо, що Росія імпортує яблука з Сербії, однак самі серби намагаються диверсифікувати поставки і віддають перевагу багатшим країнам. Тому поставки сербських яблук в РФ знижуються кожен рік.
Також існують труднощі з імпортом турецьких, іранських та азербайджанських яблук: зокрема, через їхню якість та логістичні проблеми.
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