В Україну офіційно заходить велика торговельна мережа

Новий ритейлер спеціалізується на продажу одягу та товарів для дому.

Польська торговельна мережа Pepco оголосила про початок своєї роботи в Україні. Про це йдеться в офіційній заяві Pepco Group.

"Ми запускаємо ретельно підготовлений пілотний проект у окремих регіонах України – на ринку, де компанія Pepco вже має високу впізнаваність бренду і який з часом може стати для Групи новою значною можливістю для зростання", – повідомляє генеральний директор Pepco Group Стефан Борхерт.

Pepco – один із найбільших європейських дискаунтерів, представлений здебільшого в країнах Центральної та Східної Європи. Компанія спеціалізується на продажу одягу та товарів для дому в бюджетному сегменті.

Поки що відомо тільки про вихід Pepco на український ринок. Жодні подробиці про конкретні міста, дати відкриття чи кількість магазинів в компанії не розголошують.

Закриття магазинів в Україні – останні новини

Деякі великі торговельні мережі йдуть з українського ринку на тлі воєнних викликів. Так, у травні завершують роботу в Україні два останні магазини мережі Reebok.

Також припиняють свою діяльність ціла низка турецьких ритейлерів, які прагнуть мінімізувати втрати на зовнішніх ринках. Це магазин спортивного одягу InStreet, мережа магазинів взуття SuperStep та бренд одягу Koton, який працював в Україні вісім років.

У лютому іспанська компанія Inditex, якій належать такі бренди одягу, як Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho та Massimo Dutti, вийшла з великих міст України.

