Через "провалену" поправку втрати держбюджету очікуються на рівні до 5 млрд грн, ціна на пачку ТВЕНів підвищиться до 80 грн, під загрозою понад 50 тис. робочих місць і понад 200 млн. доларів іноземних інвестицій.

Верховна Рада не підтримала поправку Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики – щодо пом'якшення зростання акцизу на тютюнові вироби електричного нагрівання (ТВЕНи).

За поправку проголосувало 211 депутатів з необхідних 226-ти.

Про це свідчать дані офіційного сайту Верховної Ради.

Нагадаємо, Податковий комітет пропонував підвищити акциз на ТВЕНи на 200% плюс по 30% кожного наступного року до 2025 р.

Але оскільки депутати поправку не підтримали, з нового року набуде чинності ще більш масштабне підвищення акцизу на ТВЕНи – відразу на 320%.

Хоча виробники ймовірно візьмуть частину тягаря від підвищення акцизу на себе, тим не менш ціна на пачку ТВЕНів зросте з діючих 50 грн до, як мінімум, 80 грн.

Попри те, що в Україні вже близько 1 млн курців перейшли з традиційних сигарет на ТВЕНи, різке збільшення цін призведе до того, що частина споживачів знову повернеться до споживання найбільш шкідливих тютюнових виробів – традиційних сигарет, причому не факт що легальних.

Також є прогнози, що окрім контрабандних сигарет на ринку України з’являться також і контрабандні ТВЕНи з Молдови, Білорусі і Російської Федерації, де ціни на ТВЕНи будуть приблизно в 1,5-2 рази нижчими, ніж в Україні.

Зважаючи на це, заплановані доходи від акцизу на ТВЕНи опиняться під загрозою. Що може призвести до додаткових втрат держбюджету на рівні 4,8-5 млрд грн.

Нагадаємо, що в 2019 р. доходи держбюджету від тютюнового акцизу було недовиконано майже на 14 млрд грн, за перші 9 місяців 2020 р. – на 9,7 млрд грн. Різке підвищення акцизів на ТВЕНи ще сильніше розширить втрати держбюджету від тютюнового акцизу.

Також під загрозою можуть опинитися робота тютюнових компаній, які входять до ТОП-10 платників податків України і які також активно намагаються перевести власне виробництво з традиційних сигарет до потенційно менш шкідливих для здоров’я ТВЕНів.

Зокрема, два найбільших виробники ТВЕНів – компанії "Філіп Морріс Україна" та "Брітіш Амерікан Тобакко Україна" вже інвестували понад 200 млн грн у розбудову дистриб'юторських мереж ТВЕНів – відповідно, IQOS i Glo.

Компанії мають великі виробництва в Харківській і Чернігівській областях, де працює понад 2 тис. осіб. Але також ці виробництва є основними клієнтами для кількох сотень середніх і малих компаній, де працює понад 50 тис. осіб.

"За останні роки ми інвестували в екосистему IQOS в Україні понад 140 млн. доларів, забезпечили робочими місцями тисячі людей. Ми сприймаємо це підвищення як пряме повідомлення від уряду про те, що ми маємо зупинити подальші інвестиції в Україну. Наче держава нам каже: нам не потрібні ваші інвестиції, ваша фабрика, ваші співробітники і споживачі", – заявляв раніше генеральний директор компанії "Філіп Морріс Україна" Костас Салварас.

Він нагадав, що в компанії були великі плани переведення частини потужностей фабрики компанії у Харківській області на виробництво ТВЕНів і перетворення її на великий експортний хаб для всієї Східної Європи.

"Наша фабрика в Харківській області розрахована на виробництво 40 млрд сигарет на рік. Зараз вона працює на половину своїх потужностей – 20 млрд сигарет, з яких 12 млрд йде на експорт. Але ринок сигарет скорочується, ми планували додаткові інвестиції у виробництво ТВЕНів в Україні. Це могло б перетворити нашу фабрику в експортний центр всієї Східної Європи", – заявляв генеральний директор компанії "Філіп Морріс Україна" Костас Салварас.

Але через "провалену" поправку ці плани, так само як і вже вкладені іноземні інвестиції, опинилися під загрозою.

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Автор: УНІАН