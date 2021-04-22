Гусєв просить правоохоронні органи розслідувати доведення цих підприємств до фактичного банкрутства.

Передані до Фонду державного майна 17 державних оборонних підприємств фактично вже не є підприємствами, це залишки майна.

Про це під час онлайн-конференції заявив голова Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

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"Якщо говорити відверто, то це підприємства, які не просто не виконують або не виконували протягом останніх років замовлення для сектора оборони і безпеки, це підприємства, які фактично не є підприємствами ОПК", - сказав він.

За його словами, він звернувся до правоохоронних органів, щоб вони провели аналіз щодо доведення цих підприємств до фактичного банкрутства.

"Фактично вбиті підприємства, якими не можна назвати те, що ми передали до Фонду держмайно. Це не підприємства ОПК, це-залишки майна розтерзаного, розграбованого, які можуть стати об'єктами для інвестицій і створення нових промислових або непромислових майданчиків", - сказав він.

"Укроборонпром"

Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві.

Що цьому передувало

Раніше заступник генерального директора Концерну з управління активами Мустафа Найєм заявив, що майже половина будівель і споруд підприємств, що входять до складу Державного концерну "Укроборонпром", не мають необхідної документації.

"З 7 тисяч будівель і споруд, які є у всіх компаній, зареєстровані, тобто, мають документацію, 53%. Це означає, що 47% будівель у вас завтра можуть забрати. Чорні реєстратори, нотаріуси, і це питання тільки будівель. Земельні ділянки: 14% земельних ділянок взагалі не мають документацію", - сказав він.

14 квітня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив політику власності державного концерну "Укроборонпром".

16 квітня 2021 року Державний концерн "Укроборонпром" передав до Фонду державного майна 15 державних підприємств та корпоративні права ще двох акціонерних товариств, які втратили своє значення для обороноздатності країни.

Йдеться про Вінницький авіаційний завод "ВІАЗ", Запорізький автомобільний ремонтний завод, Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння, "171 Чернігівський ремонтний завод", "Укроборонресурси", Український радіотехнічний інститут, "Укроборонлізинг", Науково-дослідний інститут "Буран", Центральний конструкторський бюро "Ізумруд", Завод "Квант", Херсонський завод "Судмаш".

Також до цього переліку входять Центральний науково-дослідний інститут навігації та управління, Івано-Франківський котельно-зварювальний завод, Рівненський автомобільний ремонтний завод, Спеціальне конструкторське бюро "Молнія", Закарпатське вертолітне виробниче об'єднання та Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут.

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Автор: Дмитро Шварц