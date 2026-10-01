Нічна атака на Київ: одна особа поранена, є руйнування і пожежі (фото)

Внаслідок пожежі в Оболонському районі, постраждав один чоловік.

Внаслідок російської повітряної атаки на Київ в ніч на 1 жовтня було поранено чоловіка, руйнування зафіксовані в трьох районах.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). "Внаслідок російської атаки в ніч проти 1 жовтня постраждав чоловік", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару зафіксовані в Солом’янському районі. Там горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку.

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"Також вогнем були охоплені припарковані автівки. Пожежу ліквідували на площі 80 кв. м", - деталізували рятувальники.

А в Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. На даний час пожежу ліквідовано.

"Одного постраждалого передано медикам", - зазначили в ДСНС.

Крім цього, за даними Київської міської військової адміністрації, в Печерському районі уламки впали на відкритій території.

"Відповідні служби слідують на місце події", - йдеться у повідомленні.

Російські атаки на Київ

25 вересня вдень російський дрон влучив в офісну будівлю в Солом'янському районі Києва. Унаслідок цього загинуло семеро людей, ще десятки отримали поранення.

27 вересня 2026 року російські дрони атакували Київ, влучивши в два дитячих садки, дві школи, житловий будинок, станцію технічного обслуговування, а також у кілька складських приміщень і об'єктів зв'язку. Серед постраждалих були як цивільні особи, так і працівники цих установ.

30 вересня 2026 року російські війська здійснили масовану атаку на Київ та область балістичними ракетами. Унаслідок цього загинула дитина, кілька осіб отримали поранення, а також виникли численні руйнування.

Ці атаки стали частиною стратегії Росії, спрямованої на посилення тиску на Україну та її столицю. Київ перетворюється на прифронтове місто, що підтверджують численні удари по цивільних об'єктах.

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