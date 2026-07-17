У Львові майже на третину зросла вартість оренди квартир: скільки коштує житло

Найдорожче орендувати житло зараз у Шевченківському районі, тоді як найнижчі ціни залишаються у Галицькому та Личаківському.

У Львові за останній рік суттєво зросли ціни на оренду квартир. Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові сягнула 23 тисяч гривень на місяць, що на 28% більше ніж рік тому.

За даними порталу нерухомості ЛУН, оренда двокімнатних квартир у середньому коштує 27 тис. грн, також подорожчавши на 28%. Водночас трикімнатні квартири нині здають у середньому за 32 тис. грн на місяць. За останній рік їхня вартість зросла на 24%.

Ціни на однокімнатні квартири

Зазначається, що серед районів міста найдорожче орендувати "однушку" у Шевченківському районі, де середня ціна становить 24,8 тис. грн на місяць. Далі за вартістю йдуть Франківський, Сихівський та Залізничний райони, де оренда однокімнатної коштує в середньому 22,5 тис. грн.

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У Личаківському районі середня ціна становить 20,3 тис. грн. Найдешевше винаймати однокімнатне житло можна у Галицькому районі за 18 тис. грн на місяць.

Ціни на багатокімнатні квартири

Серед двокімнатних квартир найвищі ціни також зафіксовані у Шевченківському районі, де оренда коштує в середньому 31,5 тис. грн.

Ціни на двокімнатні квартири в інших районах:

Сихівський - 27 тис. грн;

Франківський - 26,5 тис. грн;

Галицький - 24,8 тис. грн;

Залізничний - 23,9 тис. грн;

Личаківський - 23,2 тис. грн.

Водночас щодо трикімнатних квартир портал зазначає, що даних для формування середньої вартості оренди за окремими районами наразі недостатньо.

Оренда житла в Україні - останні новини

У Полтаві та Чернігові медіанна вартість оренди однокімнатної та двокімнатної квартир повністю зіставна. Орендувати житло на одну чи дві кімнати у цих містах коштує 12 000 грн та 8 000 грн відповідно.

Раніше, за результатами дослідження "OLX Нерухомість", в Україні за рік суттєво зросла вартість оренди житла. Найбільше зростання медіанних цін на оренду однокімнатних квартир за рік відбулося в Запорізькій області в +60% і становить 8 000 гривень за місяць.

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