У Львові майже на третину зросла вартість оренди квартир: скільки коштує житло

У Львові за останній рік суттєво зросли ціни на оренду квартир. Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові сягнула 23 тисяч гривень на місяць, що на 28% більше ніж рік тому.
За даними порталу нерухомості ЛУН, оренда двокімнатних квартир у середньому коштує 27 тис. грн, також подорожчавши на 28%. Водночас трикімнатні квартири нині здають у середньому за 32 тис. грн на місяць. За останній рік їхня вартість зросла на 24%.
Ціни на однокімнатні квартири
Зазначається, що серед районів міста найдорожче орендувати "однушку" у Шевченківському районі, де середня ціна становить 24,8 тис. грн на місяць. Далі за вартістю йдуть Франківський, Сихівський та Залізничний райони, де оренда однокімнатної коштує в середньому 22,5 тис. грн.
У Личаківському районі середня ціна становить 20,3 тис. грн. Найдешевше винаймати однокімнатне житло можна у Галицькому районі за 18 тис. грн на місяць.
Ціни на багатокімнатні квартири
Серед двокімнатних квартир найвищі ціни також зафіксовані у Шевченківському районі, де оренда коштує в середньому 31,5 тис. грн.
Ціни на двокімнатні квартири в інших районах:
- Сихівський - 27 тис. грн;
- Франківський - 26,5 тис. грн;
- Галицький - 24,8 тис. грн;
- Залізничний - 23,9 тис. грн;
- Личаківський - 23,2 тис. грн.
Водночас щодо трикімнатних квартир портал зазначає, що даних для формування середньої вартості оренди за окремими районами наразі недостатньо.
Оренда житла в Україні - останні новини
У Полтаві та Чернігові медіанна вартість оренди однокімнатної та двокімнатної квартир повністю зіставна. Орендувати житло на одну чи дві кімнати у цих містах коштує 12 000 грн та 8 000 грн відповідно.
Раніше, за результатами дослідження "OLX Нерухомість", в Україні за рік суттєво зросла вартість оренди житла. Найбільше зростання медіанних цін на оренду однокімнатних квартир за рік відбулося в Запорізькій області в +60% і становить 8 000 гривень за місяць.