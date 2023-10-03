Звільнення з посади вважається "дезертирством", за яке загрожує до 10 років позбавлення волі.

Російські чиновники не хочуть влаштовуватися на роботу в окупованих регіонах України, попри обіцянки більш високої заробітної плати, через страх перед ВСУ.

Як повідомляє Insider з посиланням на відкриті дані росЗМІ, загроза нових українських контрнаступів в анексованих регіонах, включаючи Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області, змусила російських чиновників неохоче погоджуватися на роботу там.

У вересні 2022 року президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ про офіційну анексію чотирьох українських регіонів з планами наблизити їх до Росії та платити їхнім співробітникам подвійну зарплату. Однак, як йдеться в матеріалі, більш висока зарплата не компенсує ризики, з якими стикаються окупанти.

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З кінця минулого року Україна повернула собі частину Східної України. За даними видання, також було вбито невстановлену кількість російських чиновників, в тому числі був вбитий Олексій Катериничев, призначений Росією чиновник в Херсоні.

Водночас неназваний російський чиновник, призначений на міністерську посаду в одному з окупованих регіонів, повідомив виданню, що звільнення з посади вважається "дезертирством", за яке загрожує до 10 років позбавлення волі.

Щоб заповнити кадровий дефіцит, Кремль проводить передвиборчі змагання за зразком конкурсу "Лідери Росії", який розглядається як трамплін для кар'єрного зростання російських чиновників.

Анексія українських територій

30 вересня 2022 року Путін оголосив про анексію частин 4 областей України і запропонував переговори. Він заявив, мовляв, люди в "ДНР", "ЛНР", Запорізькій і Херсонській областях "зробили однозначний вибір".

"Упевнений, що Федеральні збори підтримають конституційні закони про прийняття та освіту в Росії чотирьох нових регіонів, суб'єктів Російської Федерації, тому що це воля мільйонів людей", – цинічно заявив Путін.

Він також закликав Україну припинити захищати свої території.

"Ми закликаємо київський режим негайно припинити вогонь і війну, яку він розв'язав ще в 2014 році, і повернуться за стіл переговорів. Ми до цього готові. Але підсумки "референдумів" обговорювати не будемо", – заявив він.

Росіян зобов'яжуть святкувати анексію територій України. Рада Федерації РФ схвалила закон про встановлення відповідної пам'ятної дати 30 вересня.

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