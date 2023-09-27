Рада Федерації РФ схвалила закон про встановлення відповідної пам'ятної дати 30 вересня.

Рік тому російський диктатор Володимир Путін оголосив про анексію частин 4 областей України і запропонував Києву переговори. Через рік країна-агресор готується святкувати "приєднання" окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, пише пропагандистське агентство ТАСС.

Прес-секретар Кремль Дмитро Пєсков заявив, що святкування буде обов'язковим, але не зміг уточнити, чи буде на ньому присутній Путін.

"Що стосується графіка президента, поки він остаточно не сформований, на цю тему поки нічого не можу сказати", – сказав він.

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У понеділок, 25 вересня, Рада Федерації РФ схвалила закон про встановлення відповідної пам'ятної дати 30 вересня. Її оголосили "днем возз'єднання "ДНР","ЛНР", Запорізької та Херсонської областей з РФ".

Спроба анексії 4 областей України

Наприкінці вересня 2022 року російські окупанти провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми про вихід зі складу України та приєднання до Росії (у Донецькій та Луганській - тільки про приєднання до Росії). Після проведення фейкового референдуму, результати якого не визнала світова спільнота, РФ оголосила про анексію регіонів.

У жовтні Генасамблея ООН засудила спробу анексії Росією територій України в окремій резолюції. Проти неї проголосували тільки 5 країн – Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія і Росія.

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