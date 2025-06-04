Росіяни хочуть створити багаторазову двоступеневу ракету-носій середнього класу.

Розробка перспективної ракети на метані "‎Амур-СПГ"‎ з першим ступенем, що повертається, займе 2,5 року. Про це з посиланням на голову Роскосмосу Дмитра Баканова повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

"Я думаю, що нам на повноцінне відпрацювання... щоб це була не сира технологія, 2,5 роки нам точно потрібно, тому наприкінці 2027 року – початок 2028-го – це той термін, у який ми будемо цілитися", – йдеться у заяві Баканова.

Це не перша публічна заява щодо розробки російської багаторазової ракети-носія.

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Взимку колишній керівник Роскосмосу заявив, що росіяни вже розпочали створення космічного ракетного комплексу "Амур-СПГ". Тоді планували завершити розробку до 2030 року.

"‎Амур-СПГ"‎ – довідка УНІАН

"‎Амур-СПГ" повинна стати багаторазовою двоступеневою ракетою-носієм середнього класу. Розробником виступає ракетно-космічний центр "‎Прогрес"‎. Стартовий стіл розташовуватиметься на космодромі "Восточний".

За даними з відкритих джерел, ракета отримає метановий двигун РД-0169.

Передбачається, що багаторазова ступінь знижуватиметься в район посадкового майданчика, маневруватиме для точного приземлення, а потім відкриє посадкові штанги і здійснить м’яку посадку.

Варто сказати, що Маск реалізував цю схему багато років тому. Ракета Falcon 9 отримала багаторазовий перший ступінь, який дійсно працює та допомагає здешевлювати запуски.

Нещодавно компанія Маска встановила новий рекорд багаторазового використання свого носія, що черговий раз підтвердило його надійність.

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