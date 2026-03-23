Ще один топменеджер йде з 'Нової пошти' через півроку після призначення

Раніше в "Новій пошті" спостерігалася хвиля кадрових змін.

Генеральний директор фінансової компанії NovaPay, що входить до групи NOVA ("Нова пошта"), Ігор Сироватко піде з посади наприкінці березня.

Як повідомила пресслужба компанії, рішення було прийнято за взаємною згодою сторін. Виконуючим обовʼязки СЕО NovaPay призначено Ігоря Приходько, який до цього працював CFO (фінансовим директором) NovaPay.

"Оновлена управлінська команда NovaPay продовжує працювати над реалізацією стратегії компанії по наданню найкращих фінансових послуг клієнтам", - зазначив співвласник групи NOVA Вячеслав Климов.

Зазначимо, що перебування Сироватка на цій посаді було нетривалим, оскільки він очолив NovaPay 12 вересня 2025 року. Перед цим він був в.о. директора онлайн-платформи OLX в Україні та Центральній Азії.

Довідка УНІАН. NovaPay - міжнародний фінансовий сервіс від групи компаній NOVA ("Нова пошта"), який вже майже 13 років надає фінансові послуги онлайн та офлайн у понад 3 600 відділеннях "Нової пошти".

Звільнення в "Новій пошті" - головні новини

З весни 2025 року в компанії розпочалась хвиля кадрових змін. Співвласник компанії Володимир Поперешнюк ще наприкінці травня заявив про намір провести дебюрократизацію та дерегуляцію, а також "зменшити кількість зайвих процесів, які не приносять користі клієнтам". У коментарі Forbes він зазначав про намір скоротити частку співробітників, які працюють в офісах і "не торкаються посилок", з поточних 30% до 10-15%.

У червні 2025 року повідомлялося про звільнення директорки з управління репутацією Олени Плахової, яка працювала у компанії з 2020 року.

Вже в липні в "Новій пошті" повідомили про звільнення гендиректора Олександра Бульби. У компанії тоді відмітили, що він очолюватиме компанію до кінця 2025 року, а вже 31 грудня минулого року компанія отримає нового СЕО.

Вже в жовтні "Нова пошта" оголосила про призначення нового головного виконавчого директора (CEO). Цю посаду зайняв колишній операційний директор "Нової пошти" Євген Тафійчук. З 1 січня 2026 року він офіційно приступив до своїх обов'язків.

У серпні з компанії також пішов генеральний директор NovaPay Андрій Кривошапко, який завершуватиме передачу справ наступнику до жовтня. Також повідомлялося, що після 13 років роботи компанію також полишив її ІТ-директор Андрій Дорошенко. Він став шостим топменеджером, який оголосив про завершення своєї роботи у компанії з червня 2025 року.

