Масштабні зміни у компанії стартували навесні 2025 року.

У керівному складі компанії "Нова пошта" продовжуються масштабні кадрові зміни. Після того як у червні стало відомо про звільнення директорки з управління репутацією Олени Плахової, 16 липня компанія повідомила про звільнення гендиректора Олександра Бульби.

"У 2025 році завершується десятирічний період співпраці "Нової пошти" з Олександром Бульбою - СЕО, під керівництвом якого компанія досягла найамбітніших результатів… Водночас будь-який успіх має свою ціну, а навіть найуспішніші проєкти потребують свіжого погляду. Саме тому співвласники компанії разом з Олександром ухвалили спільне рішення: 2025 стане завершальним роком його перебування на посаді СЕО Нової пошти", - повідомляє пресслужба компанії.

У "Новій пошті" додають, що Бульба очолюватиме компанію до кінця поточного року, а вже "31 грудня 2025 року "Нова пошта" отримає нового СЕО, а Олександр Бульба - заслужену винагороду, відпочинок і можливість розпочати новий професійний етап уже поза межами групи компаній NOVA".

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Масові звільнення

Кардинальні зміни у "Новій пошті" стартували з весни 2025 року. Наприкінці травня співвласник компанії Володимир Поперешнюк заявив про намір провести дерегуляцію та скоротити кількість зайвих процесів у компанії, "які не приносять користі клієнтам".

"Двом тисячам співробітників було запропоновано перейти з "офісних посад" на позиції, де потрібно торкатися посилок. Приємно, що 1200 із них залишилися працювати в Новій пошті та створювати безпосередню цінність для клієнтів, і лише 800 людей вирішили покинути компанію", - зазначав Поперешнюк.

Одночасно з цим було створено так звану Команду реформаторів "знизу", які пропонували своє бачення того, як покращити робочі процеси. Очолила цю команду керівниця відділення в Ірпені.

"Я взяв найактивніших та небайдужих, які самі зголосилися на цю роботу", - зазначав підприємець.

У коментарі Forbes Поперешнюк зазначив, що бажає скоротити частку співробітників, які працюють в офісах і "не торкаються посилок", з поточних 30% до 10-15%.

"Люди звільняються самі, але ми всіх запрошуємо працювати у відділеннях", - пояснював Поперешнюк.

Серед напрямків, які потрапили під скорочення, зокрема, опинилися маркетинг та реклама.

Частина менеджерів компанії не підтримала ці масштабні зміни, ставлячи під сумнів їх доцільність. Так, 25 червня стало відомо про звільнення директорки з управління репутацією Олени Плахової, яка працювала у компанії з 2020 року.

Нова пошта – останні новини

У травні 2025 року "Нова пошта" повідомила ЄБРР про намір скоротити близько 2900 співробітників. За оцінками компанії, це складає менше 10% штату. Згідно з повідомленням Банку, очікується, що "Нова пошта" отримає кредит на 50 млн євро. Спрямовано ці кошти буде на оптимізацію та розширення мережі, покращення інфраструктури, модернізацію ІТ-систем.

На початку червня "Нова пошта" отримала штраф у 90 млн грн від НБУ через недостатній фінансовий моніторинг клієнтів.

Разом з цим компанія ввела обмеження на відправлення посилок з післяплатою – з 1 червня фізичні особи можуть надсилати не більше п’яти таких посилок на місяць, а їхня загальна вартість не може перевищувати 30 тисяч гривень.

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