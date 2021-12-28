З листопада 2021 року продажі цих речей зросли на 178%.

Найпопулярнішим товаром кінця 2021 року за статистикою вважають еко-сумки та інші альтернативні заміни пластиковим пакетам.

Як розповіли спеціалісти майданчика авторських товарів у коментарі "Сьогодні", попит на екологічні заміни пластику, таких як еко-сумки, тканинні мішечки, авоськи, почав підійматися ще з листопада 2021 року. З того часу продажі цих речей зросли на 178%.

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Експерти повʼязують це із законом про заборону безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів. Активний інтерес до питання суспільство проявляло ще влітку цього року, проте в листопаді цікавість знову підігрілася на фоні розголосу деяких пунктів законопроєкту.

Нагадаємо, з 10 грудня в Україні заборонили розповсюдження безкоштовних пластикових пакетів у сфері обслуговування. Це буде перший етап обмежень. Загалом передбачено три таких етапи. Заборона стосується магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфери надання послуг. На біорозкладні, а також надтонкі пластикові пакети, що є первинним пакованням для свіжої риби, м’яса і продуктів з них, сипких продуктів та льоду, вимоги поки що не поширюються. Цей виняток чинний до 2023 року.

До порушників згаданого вище закону застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції, а саме штрафи від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення сума становитиме від 3400 до 8500 гривень. Штраф сплачує суб’єкт господарювання протягом 15 днів з дня отримання копії постанови.

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