Тонкі пакети залишаться на прилавках, але більше не будуть безкоштовними.

Виконуючий обов'язки міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив деталі обмеження обігу пластикових пакетів в Україні, яке набирає чинності 10 грудня.

Про це він розповів в програмі "Твій день" на телеканалі "1+1".

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Він зазначив, що набуття чинності положень закону з 10 грудня не означатиме, що пакетів не буде. Вони залишаться на прилавках, проте більше не будуть безкоштовними.

"Вони не зникнуть, просто тепер вони не мають поширюватися безкоштовно. Спочатку потрібно встановити ціну, щоб люди зрозуміли, чи потрібно їм це купувати", - сказав стрілець.

При цьому він зазначив, що ціна тонкого пакету завжди закладалася у вартість товару, який ми купуємо, наприклад овочі або фрукти.

"У ціну товару закладалася вартість навіть не одного пакету, а значно більше. Але я думаю, що на загальній вартості товару це (платні пластикові пакети – УНІАН) не позначиться", - пояснив Стрілець.

Глава Міністерства повідомив, що вартість пакетів визначатимуть торговельні мережі, крім того, багато з них запропонують покупцям альтернативу – еко-сумки.

За його інформацією, досвід європейських країн показав, що з введенням обмежень вартість пакетів зростає в 3-4 рази, а їх використання зменшується на 65-90%.

Стрілець повідомив, що середній термін використання одноразового надтонкого пакету - 20 хвилин, після чого він викидається на звалище, де розкладається більше 50 років.

Заборона в Україні пластикових пакетів:

1 червня 2021 року Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким пропонується впровадити механізми стимулювання розвитку виробництва біорозкладаних пластикових пакетів, а також ввести відповідальність за порушення вимог у сфері розповсюдження пакетів.

Заборона поширення пластикових пакетів товщиною до 50 мкм в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства вводиться з 1 січня 2022 року.

За незаконне розповсюдження пластикових пакетів для суб'єктів господарювання вводиться значний Адміністративно-господарський штраф - від 8,5 до 17 тисяч гривень, а в разі повторного правопорушення стягнення досягне 34 тисяч гривень.

7 червня 2021 року Зеленський підписав закон про заборону в Україні пластикових пакетів.

Автор: Ганна Бредіхіна