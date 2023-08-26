Частину існуючих обмежень знімуть, наймачам дадуть пільги за дітей-працівників.

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду спростити правила найму на роботу неповнолітніх, щоб впоратися з дефіцитом робочої сили в Росії.

Так, на сайті Кремля з'явився перелік президентських доручень уряду, зроблених за підсумками форуму "Сильні ідеї для нового часу". Серед іншого там є і доручення, що стосуються зняття деяких обмежень на дитячу працю.

Так, Путін доручив уряду "посприяти зайнятості" і "простимулювати до працевлаштування" громадян у віці 14-24 років, які проходять очне навчання. З цією метою пропонується зокрема надати пільги роботодавцям, які наймають на роботу осіб молодше 18 років.

Відео дня

Окреме доручення пропонує уряду зняти існуючі обмеження при прийомі на роботу учнів вузів і профтехучилищ, якщо їх наймають на виробництво "високотехнологічної продукції".

Нестача робочих рук в Росії

Як раніше писав УНІАН, в Росії зафіксована найбільш гостра нестача робочої сили за останні десятиліття. За підрахунками експертів, 35% російських підприємств скаржаться на дефіцит працівників – максимальний показник з 1996 року.

Причому немає не тільки робочих "рук", а й робочих "мізків" - компаніям не вистачає управлінців високого рівня. Експерти пов'язують таку ситуацію з війною і мобілізацією: хтось потрапив на фронт, хтось вважав за краще просто втекти з Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: