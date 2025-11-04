Унаслідок удару розрахунок протитанкових ракет ліквідовано, а розвідувальне обладнання знищено.

Українські сили завдали удару по елітному російському спецпідрозділу, дислокованому на нафтовій платформі в Чорному морі.

У результаті ударів ліквідовано розрахунок протитанкових ракет і знищено розвідувальне обладнання на буровій установці "Сиваш", повідомили ВМС України.

Нагадаємо, платформа "Сиваш" - одна з чотирьох морських установок, відомих як "Вишки Бойка", включно з "Петром Годованцем", "Тавридою" і "Україною", які були захоплені Росією після анексії Криму 2014 року.

Як пише The Telegraph, після захоплення платформ у 2014 році РФ оснастила кожну з них обладнанням розвідки і радіоелектронної боротьби, а також гідроакустичними системами.

Це дало змогу росіянам відстежувати поверхневу, повітряну і підводну активність у північно-західній частині Чорного моря між Кримом і Одесою.

Видання зазначило, що атака на бурову платформу послідувала за серією ударів по російських енергетичних об'єктах.

Журналісти нагадали, що кілька днів тому ВМС України завдали ракетних ударів по двох ключових російських об'єктах - Орловській ТЕС і підстанції "Новобрянська". За даними українських військових, обидві цілі постачали електроенергію підприємствам, пов'язаним із російською оборонною промисловістю.

Зрушення в бік ослаблення Росії

Зростаючі атаки України на російські енергетичні об'єкти і військові бази в глибині РФ знаменують собою стратегічне зрушення, спрямоване на ослаблення здатності Москви вести війну.

При цьому РФ напередодні зими також націлилася на українські енергетичні об'єкти. А на суші, як зазначило видання, росіяни продовжують просуватися на сході України.

За даними американського Інституту вивчення війни, у жовтні Росія захопила 461 кв км української землі, переважно в Донецькій області. Видання зазначило, що зараз Росія контролює 81% території Донецької області.

Війна в Україні: удар по "Вишках Бойка"

Учора вдень Військово-морські сили ЗСУ вразили елітний спецпідрозділ росіян, який перебував на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі.

Військові пояснили, що росіяни поширюють відео нібито знищення катера ВМС ЗС України боєприпасом "Ланцет", але насправді це українські сили успішно застосували дрон-камікадзе.

