Цей шимпанзе не любив відвідувачів зоопарку.

У 1997 році шимпанзе на ім'я Сантіно в зоопарку Фурувік у Швеції почав демонструвати вражаючу, але проблематичну поведінку. Він довів, що далеко не всі тварини в зоопарках раді відвідувачам, пише IFLScience.

Зазначається, що співробітники запарку 1997 року вперше помітили, що Сантіно кидає каміння у відвідувачів. Для приматів кидання предметів є звичайною справою, але дивним є те, що цей шимпанзе брав до рук не будь-що попало.

З'ясувалося, що щоранку, коли зоопарк був зачинений і відвідувачі не могли потрапити всередину, Сантіно переходив рів у своєму вольєрі та збирав каміння. Він ховав зібране каміння по всьому вольєру.

У виданні пояснили, що Сантіно часто нервував, коли в зоопарку з'являлися відвідувачі. Через це він починав кидати каміння вгору.

"На початку червня 1997 року кидання каміння різко почастішало, зокрема до кількох кидків за одну демонстрацію. Це спонукало персонал зоопарку вжити запобіжних заходів", - розповідав когнітивний зоолог Матіас Осват у своїй статті для Current Biology.

Уже 1998 року в Сантіно почали закінчуватися камені. Проте шимпанзе знайшов інший спосіб поповнити свій "арсенал".

У виданні поділилися, що Сантіно стукав камінням по бетону, поки не чув глухий звук. Це вказувало на наявність тріщини і спонукало шимпанзе бити сильніше, поки не відколювався шматок. Потім примат почав підкидати вгору шматки бетону.

Така поведінка може здатися доволі агресивною, але вчені звернули увагу на одну цікаву деталь. Сантіно ретельно готувався до своїх демонстрацій і заздалегідь планував їх.

Крім того, у Сантіно також помітили навички обману. Примат часто ховав свої запаси каміння, щоб співробітники зоопарку не знайшли їх.

Навіщо шимпанзе вставляють траву у свої вуха

Раніше в Замбії група шимпанзе почала носити травинки, які стирчать із вух і "задніх частин тіла". Учені з'ясували, навіщо примати це роблять.

"Моду" на травинки у вухах шимпанзе дослідники вперше зафіксували 2010 року в заповіднику Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust у Замбії. Спершу їх носила самка на ім'я Джулі, але пізніше це перейняли сім інших шимпанзе.

Вчені вважають, що травинки у вухах могли стати культурною традицією у шимпанзе. Ба більше, примати продовжили робити це навіть після смерті Джулі.

