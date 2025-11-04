опитування показало, що близько 63% молоді проти призова на військову службу.

В Німеччині протягом кількох тижнів йшло обговорення, як знайти до 80 000 додаткових рекрутів. Це необхідно, щоб досягти поставленої НАТО мети — 260 000 активних солдатів до 2035 року, повідомляє The Times.

Вказується, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус влітку оголосив про плани, згідно з якими з січня кожен 18-річний чоловік повинен заповнити анкету, в якій оцінюється його готовність служити в німецьких збройних силах протягом щонайменше шести місяців.

Очікується, що це рішення додасть кілька тисяч додаткових рекрутів до приблизно 10 000, які вже щорічно добровільно вступають до лав збройних сил. Більше того, з середини 2027 року всі молоді чоловіки повинні будуть пройти обов'язковий відбір, хоча служба в армії все одно буде залишатися добровільною.

Однак, як йдеться в публікації, все це навряд чи приверне достатню кількість рекрутів. Тому саме про те, як компенсувати дефіцит солдатів й точаться дебати. Пропонується від відновлення призову до розіграшу лотереї, як це відбувається в Данії.

Видання розповіло, що під хештегом "Wehrpflicht" (призов до армії) є тисячі відео, деякі з яких набрали мільйони переглядів.

"На мою думку, все має бути добровільним, тому що ніхто не може бути змушений, у найгіршому випадку, вбивати іншу людину", - поділилася 19-річна Гелена Клір, яка проходить волонтерський соціальний рік, працюючи в початковій школі.

Зазначається, що результати нещодавнього опитування Forsa показали, що більше половини німців підтримують призов на військову службу. Водночас, серед молоді 63% виступають проти.

Примітно, що модель лотереї, за якою нестачу кадрів заповнюють шляхом випадкового відбору, зустрічає сильніший опір: 76% опитаних виступили проти неї.

Видання поділилося, що минулого місяця цю ідею повинні були оголосити, але за кілька хвилин до запланованої пресконференції Соціал-демократична партія (СДПН) відкликала свою підтримку, тому план провалився.

На думку 18-річного голови Федеральної конференції учнів Квентіна Гертнера, думку молоді ігнорують в цій дискусії.

"Не можна вимагати від нас чогось і не хотіти з нами розмовляти", - зазначив Гертнер.

Він тільки почав навчання за спеціальністю "молекулярна біотехнологія". Після закінчення університету хлопець планує пройти базову військову підготовку.

"Якщо буде введено призов, я буду служити своїй країні. Однак я розумію всіх молодих людей, які двічі подумають, перш ніж йти служити, коли держава раз за разом про них забуває", - додав він.

Як зазначає видання, Бундесвер вже намагався зробити службу більш привабливою за допомогою підвищення зарплати та надання фінансування на отримання водійських прав.

У той час як законопроект продовжує обговорюватися, публічна критика молодіжних організацій щодо їхнього виключення принесла певний результат. Пісторіус особисто поговорив з Гертнером, якого також запросили як експерта-свідка на консультації щодо законопроекту наступного тижня.

Витрати Німеччини на оборону

Раніше УНІАН повідомляв, що Берлін в поточному році скасував всі фінансові обмеження на видатки на оборону, аби створити найпотужнішу армію Європи. Видання The Telegraph зазначає, що завдяки реформі, країна масово закупляє танки, артилерію, винищувачі та військові кораблі. Німеччина "озброюється до зубів", щоб протистояти Росії. Вказується, що за минулий рік Німеччина витратила на озброєння понад 50 млрд євро та планує витратити ще 377 млрд євро.

Також ми писали, що Німеччина має намір укласти контракт стосовно постачання дронів-камікадзе з оборонними стартапами Helsing і Stark. Видання FT зазначає, що два німецькі стартапи та найбільший підрядник країни Rheinmetall отримають частку контракту на суму близько 300 млн євро кожен. Відповідно до угоди, три компанії погодяться поставити до 12 тисяч дронів, але лише частина з них буде поставлена одразу. Ймовірно, спочатку їх отримає німецька бригада, дислокована в Литві для того, щоб захищати східний фланг НАТО від Росії.

