В оцінюванні взяли участь 47 регіонів Росії цього року.

Міністерство промисловості та торгівлі Росії буде присвоювати рейтинг "дроніфікації" з метою стимулювання розвитку безпілотних літальних апаратів на всій території Росії, пише Defense News.

В матеріалі йдеться, що оцінку будуть ставити, враховуючи 10 критеріїв. Вони визначені як ключові для успішного розвитку можливостей дронів. Зокрема, буде братися до уваги наявність відповідної інфраструктури, доступ до спеціального фінансування та кількість операторів дронів, що працюють у регіоні на повну ставку.

Видання зазначає, що вже з 2026 року участь в оцінюванні буде обов'язковою для всіх суб'єктів Росії. Виняток буде зроблено для тих регіонів, які Кремль називає "новими", тобто мова йде про окуповані українські території.

Вказується, що в цьому оцінюванні в поточному році взяли участь 47 регіонів Росії. Найвище місце посіла південно-центральна російська республіка Башкортостан, також відома як Башкирія.

Друге місце посіли Самарська, Сахалінська та Новгородська області, а також Ульяновська та Ямало-Ненецька області. На дев'ятому місці опинилася Москва, а Санкт-петербург - 12, хоча це місто отримало найвищий бал у категорії інфраструктури, що має значення для промисловості.

За даними видання, цю ідею запропонував заступник міністра промисловості і торгівлі Росії Василь Шпак. Він вважає, що це суто цивільний проєкт, який спрямований на сприяння створенню нового сектора економіки на основі безпілотних літальних апаратів.

На думку Шпака, система рейтингування, окрім оцінки готовності регіонів до масового впровадження БпЛА, має сприяти зміні громадської думки про дрони: відходячи від їх військового призначення і переходячи до цивільного застосування.

Проте, видання зазначає, що програми з виробництва дронів, що існують в Росії й які мають офіційно цивільне призначення, неодноразово знаходили військове застосування, зокрема у війні Москви проти України. Це стосується продажу цивільних дронів для військового використання, а також урядових проєктів з навчання школярів будувати та експлуатувати дрони.

В статті вказується, що в 2023 році уряд Росії оприлюднив програму розвитку безпілотної авіації в країні до кінця десятиліття. Планується, що Росія інвестує в цю ініціативу від 8,2 млрд до 12,4 млрд доларів. Більше того, конкретним проєктам, пов'язаним з дронами, обіцяють додаткові джерела фінансування та програми.

Дрони на війні в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що польські військові отримали перші два комплекти безпілотників Wizjer, які були замовлені у 2021 році. В цих БпЛА знайшли серйозні проблеми. Зазначається, що 23 жовтня безпілотник Wizjer зазнав аварії, він впав через технічну несправність на вантажівку одного з відділень місцевого поштового оператора в Іновроцлаві. Журналісти розповіли, що загалом польські військові виявили близько 20 проблем із дроном Wizjer.

Також ми писали, що видання The Sunday Times розповіло, як українські дрони рятують життя російських окупантів. Так, в червні цього року двоє російських загарбників, які опинилися у пастці дрона та наземного робота, написали на шматку картону про те, що хочуть здатися в полон. Замість того, щоб відкрити по ним вогонь, безпілотник вказав окупантам напрямок, у якому чоловіки мають йти. Вони вийшли до українських позицій, де їх й було взято в полон.

