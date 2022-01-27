Сенниченко був призначений головою Фонду держмайна України 19 вересня 2019 року / фото УНІАН Володимир Гонтар
Дмитро Сенниченко написав повторну заяву про відставку з посади Голови Фонду державного майна України за власним бажанням.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
"Я перебуваю у Верховній Раді. Оскільки голосування зараз не відбулося, я відразу ж, будучи присутнім тут, написав повторну заяву про відставку за власним бажанням. Зараз йду на Комітет економічного розвитку, який розгляне це і дасть знову на зал", - повідомив Сенніченко.
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Робота Сенниченка у Фонді держмайна:
- Дмитро Сенніченко був призначений головою Фонду держмайна України 19 вересня 2019 року.
- У листопаді 2021 року він написав заяву про звільнення за власним бажанням.
- 17 листопада 2021 року екс-депутат Сергій Лещенко заявив, що причиною звільнення Сенниченка стала недавня "скандальна приватизація заводу "Більшовик", яка пройшла під одного учасника".
- 18 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Сенниченко написав заява про звільнення з посади Голови Фонду державного майна України за власним бажанням, а не нібито через невдалу приватизацію заводу"Більшовик".
- 27 січня 2022 року Верховна Рада не змогла звільнити Дмитра Сенниченка з посади Голови Фонду державного майна України, оскільки не вистачило трьох голосів. За відповідний проект постанови проголосували 223 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.