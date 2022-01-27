Він розраховує на повторний розгляд цього питання в сесійній залі парламенту.

Дмитро Сенниченко написав повторну заяву про відставку з посади Голови Фонду державного майна України за власним бажанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"Я перебуваю у Верховній Раді. Оскільки голосування зараз не відбулося, я відразу ж, будучи присутнім тут, написав повторну заяву про відставку за власним бажанням. Зараз йду на Комітет економічного розвитку, який розгляне це і дасть знову на зал", - повідомив Сенніченко.

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Робота Сенниченка у Фонді держмайна: