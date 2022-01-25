Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон, який спрямований на зниження податку на посилки з-за кордону шляхом збільшення безподаткового ліміту зі 100 до 150 євро.
За прийняття законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, які переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях)" (№4278) в цілому проголосували 274 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, податок на додану вартість буде нараховуватися, якщо вартість товарів у посилці становить понад 150 євро.
Читайте такожРада ухвалила закон про міжнародні посилки: що не можна буде відправляти
Якщо вартість товарів в посилці перевищує 150 євро, але становить не більше 1000 євро, одержувачу потрібно буде сплатити 10% ввізного мита і ПДВ, а базою для сплати буде сума різниці між вартістю посилки та лімітом в 150 євро.
Автори закону пояснюють, що ефективність зниження ліміту до 100 євро свого часу не підтвердилася ні даними про кількість відправлень, ні даними про прогнозований обсяг податкових надходжень.
Українці зможуть купувати товари до 150 євро без оплати податку в таких інтернет-магазинах, як Alibaba, AliExpress, Amazon, eBay.
Податок на посилки:
- У грудні 2017 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році", згідно з яким одна людина зможе отримати всього три міжнародні посилки на місяць.
- При цьому сумарна вартість товарів у кожній з них не повинна була перевищувати 150 євро. А починаючи з четвертої, такі відправлення обкладалися ПДВ, митом і акцизом. Дане обмеження мало запрацювати з 1 січня 2019 року.
- Державна фіскальна служба визнала, що не зможе реалізувати норми цього закону через відсутність розуміння впровадження механізму відстеження посилок.
- У вересні 2018 року "Укрпошта" значно підвищила тарифи на доставку листів та посилок.
- У листопаді 2018 року Верховна Рада України разом з держбюджетом на 2019 рік ухвалила закон, яким, зокрема, був знижено поріг безмитного ввезення інтернет-покупок для фізосіб-одержувачів.
- 23 листопада 2018 року Верховна Рада скасувала норму про "три посилки", згідно з якою одна людина зможе отримати лише три міжнародні посилки на місяць, тому що поштові оператори виявилися не готові до адміністрування такого механізму.
- 2 січня 2019 року в Україні змінився податок на посилки з-за кордону.
- З 1 липня 2019 року в Україні набули чинності зміни до Податкового кодексу, згідно з якими поріг на безмитні пересилання товарів фізичним особам у міжнародних поштових та експрес-відправленнях знизився до 100 євро зі 150 євро.
- 27 січня 2021 року Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який спрямований на зниження податку на посилки з-за кордону шляхом збільшення безподаткового ліміту зі 100 до 150 євро.
- 25 січня 2022 року Рада ухвалила закон про запровадження електронного декларування для міжнародних поштових та експрес-відправлень.