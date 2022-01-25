ПДВ тепер буде нараховуватися, якщо вартість товарів у посилці становить понад 150 євро.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон, який спрямований на зниження податку на посилки з-за кордону шляхом збільшення безподаткового ліміту зі 100 до 150 євро.

За прийняття законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, які переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях)" (№4278) в цілому проголосували 274 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, податок на додану вартість буде нараховуватися, якщо вартість товарів у посилці становить понад 150 євро.

Читайте такожРада ухвалила закон про міжнародні посилки: що не можна буде відправляти

Якщо вартість товарів в посилці перевищує 150 євро, але становить не більше 1000 євро, одержувачу потрібно буде сплатити 10% ввізного мита і ПДВ, а базою для сплати буде сума різниці між вартістю посилки та лімітом в 150 євро.

Автори закону пояснюють, що ефективність зниження ліміту до 100 євро свого часу не підтвердилася ні даними про кількість відправлень, ні даними про прогнозований обсяг податкових надходжень.

Українці зможуть купувати товари до 150 євро без оплати податку в таких інтернет-магазинах, як Alibaba, AliExpress, Amazon, eBay.

Податок на посилки: