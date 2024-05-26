Попит на російські активи у Великій Британії, які будуть конфісковані та продані для підтримки військових зусиль України, різко зріс.

Режим Володимира Путіна володіє розкішною нерухомістю по всьому Лондону. Її вартість оцінюється в десятки мільйонів доларів.

Видання The Telegraph пише, що журналісти виявили 10 об'єктів нерухомості, що належать Росії, у найелітніших районах британської столиці. Зазначається, що нерухомість у занедбаному стані, а сусіди повідомили, що деякі з них пустують уже кілька років, але раніше там жили російськомовні люди.

При цьому в документах на право власності на деякі об'єкти нерухомості є попередження про те, що вони не можуть бути продані без згоди України.

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Хайгейт - 2,4 мільйона фунтів стерлінгів (близько 2,97 мільйона доларів)

Неподалік цвинтаря, де поховано Карла Маркса, і ставків Гемпстед-Гіт на пагорбі в північній частині Лондона розташований будинок, який належить РФ. Поблизу також розташовані офіс аташе з питань оборони та торгова делегація, поруч із якою колись жив Джон Бетджеман, і яку влада Великої Британії раніше називала "лігвом шпигунів".

Зараз будинок у занедбаному стані, а сусіди повідомили, що він стоїть порожній щонайменше "кілька років". Доріжка і під'їзна алея заросли бур'янами, а чорні металеві ворота закриті на висячий замок.

Сусідка повідомила, що будинок, як і раніше, належить Російській Федерації і що їй періодично доводиться дзвонити в торгову делегацію, щоб попросити їх розібратися з деревами.

Хайгейт - 2,3 мільйона фунтів стерлінгів (близько 2,85 мільйона доларів)

Приблизно за 80 ярдів за рогом розташована ще одна пов'язана з Росією ділянка, що переживає не найкращі часи. Сад заріс травою і польовими квітами, а з зовнішніх стін облупилася фарба. Це один із чотирьох будинків у приватному маєтку, який, як вважається, належить Росії.

Сусідка розповіла, що розташована неподалік російська торгова делегація час від часу надсилає когось підстригти траву. Вона додала, що сусідній будинок належить британським спецслужбам, тож вони можуть "наглядати один за одним".

Будинок оцінюється приблизно в 2,3 мільйона фунтів стерлінгів. Одна із сусідок сказала, що за останні 35 років вона не бачила, щоб хтось входив або виходив.

Третій сусід сказав: "Чули історії про те, як люди, в'їхавши в будинки в цьому районі, знаходили на горищі обладнання для стеження".

Кенсингтон - 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (близько 1,86 мільйона доларів)

У внутрішньому дворику будівлі з червоної цегли ростуть кімнатні рослини і припаркований Volkswagen з дипломатичними номерами. Будинок розташований у районі, де за останній рік квартири продавалися в середньому за 1 487 000 фунтів стерлінгів.

На стіні, що веде до вхідних дверей, намальована фреска, на якій установлено дві відеокамери і золоту табличку, яка підтверджує, що будівля є "постійним представництвом Російської Федерації при міжнародній морській організації".

Чоловік середніх років із російським акцентом, одягнений у білий жилет, підтвердив, що працює в міжнародній морській організації від імені Росії. Він також сказав, що будівля, як і раніше, належить РФ, а її мешканці - росіяни "зверху донизу".

Холланд Парк - 1,65 мільйона фунтів стерлінгів (понад 2 мільйони доларів)

Цей будинок розташований на вулиці, де квартири продаються за 1,65 мільйона фунтів стерлінгів, серед мешканців - Ед Ширан та Елтон Джон.

Чим володіють російські пропагандисти - останні новини

Відомі російські пропагандисти, які називають себе патріотами Росії, володіють шалено дорогою нерухомістю на батьківщині та за кордоном. Так, 10 відомих телепропагандистів володіють нерухомістю на 2,5 мільярда рублів.

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