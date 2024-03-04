Журналісти знайшли нерухомість десяти відомих телеведучих на 2,5 млрд рублів.

Відомі пропагандисти Російської Федерації, які називають себе патріотами Росії, володіють шалено дорогою нерухомістю на батьківщині та за кордоном.

У розслідуванні журналістів "Можем объяснить" зазначається, що 10 відомих телепропагандистів володіють нерухомістю на 2,5 млрд рублів. Серед них - "улюблена ведуча Путіна" - так називають беззмінну ведучу програми "Время" 58-річну Катерину Андрєєву. Вона схвалила напад Росії на Україну, виступала за підвищення пенсійного віку, а також критикувала неузгоджені мітинги в РФ, ігноруючи надумані приводи цих заборон.

"Її позиція цілком зрозуміла, адже робота на пропагандистському терені добре оплачується. Згідно з витоком із Федеральної податкової служби із зарплатами росіян за 2020 рік, Андрєєва тоді заробила на Першому каналі 7,3 млн рублів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Андрєєва мешкає в 313-метрових дворівневих апартаментах у Староконюшенному провулку (центр Москви). Зараз житло подібної площі продається до 300 млн рублів.

У телеведучого Володимира Соловйова - "будиночки" в Італії, кілька гігантських квартир у Москві, 600-метрової будинок в елітному підмосковному селі Переделки (такий маєток може коштувати до 500 млн рублів), 3-поверхова дача в селищі "Мічуринець". За даними розслідувачів, дружина пропагандиста - Ельга Сепп - також володіє 84-метровою квартирою тощо.

"У Соловйових є житло не тільки в Москві і на озері Комо, а й у Сочі...", - розповіли журналісти.

За їхніми даними, одним із найбільш високооплачуваних пропагандистів РФ є ведучий програми "Время покажет" Артем Шейнін. У нього є квартира в країні НАТО - 100-метрова житлоплоща в литовській Паланзі. Крім того, у Шейніних є 112-метрова квартира на бульварі Яна Райніса в Москві (приблизна вартість - 70 млн рублів).

Ведуча "Вестей" на каналі "Россия 1" Марія Сіттель проживає в помпезному будинку на Щукінській вулиці (Москва) - у 93-метровій квартирі.

"Як і всі російські теле-патріоти, Сіттель переміщається на західному автомобілі. Їй належить Mercedes-Benz V-KLASSE... Була у Сіттель й інша іномарка - Land Rover Discovery. І її вона реєструвала за зовсім іншою адресою свого проживання - Віялова вулиця, д 30 к 6, - у квартирі площею 88 квадратних метрів. Житло такої ж площі зараз продається за ціною 33 млн рублів", - ідеться в публікації.

Ведучий Першого каналу, уродженець Донецька Руслан Осташко живе у 157-метровій квартирі, а подружжя пропагандистів Ольга Скабєєва та Євген Попов володіють 105-метровою квартирою на вулиці Верхня Масловка, 171-метровою квартирою на Ленінградському проспекті та 43-метровою квартирою в Сільськогосподарському проїзді російської столиці.

За інформацією "Можем объяснить", у пари пропагандистів Маргарити Симоньян і Тиграна Кеосаяна є 900-метровий особняк в елітному селищі "Княже озеро" на Новій Ризі. У Симоньян - земельна ділянка з особняком у Сочі, площа землі - 1100 кв. м, вартість - 300 млн рублів.

Ведучий "Вестей недели" Дмитро Кисельов володіє ділянкою з особняком у підмосковному Королеві, вартість - близько 60 млн рублів тощо.

"Попри падіння рейтингів і масовий відтік глядачів від телеекранів, пропагандисти продовжують отримувати гігантські зарплати і володіють шикарною нерухомістю в різних куточках Москви. "МО" вивчив їхні володіння, склав карту, а також знайшов раніше невідомі об'єкти, що належать журналістській обслузі влади", - наголошується в статті.

Пропагандисти РФ проти України - останні новини

Супутник топ-пропагандистки РФ Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян заявив, що росіянам більше не потрібно називати українців "братнім народом".

На його переконання, ця фраза "плутає людей". Він вважає, що фраза "братній народ" збиває росіян з пантелику, зокрема тих, які воюють в Україні. Кеосаян акцентував, що українці - вороги росіян.

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