У РФ вже призначили брокера, який збиратиме заявки від російських компаній.

Росія призначила брокера для проведення обміну замороженими активами між російськими та іноземними інвесторами, які потрапили під міжнародні санкції, запроваджені після вторгнення в Україну, пише Bloomberg.

Зазначається, що ТОВ "Інвестиційна палата", воронезький брокер, який не перебуває під санкціями, збиратиме заявки від російських інвесторів. Йдеться про компанії, що хочуть обміняти акції, якими вони володіють за кордоном, на грошові кошти, які нерезиденти тримають на так званих рахунках типу "С" в Росії, згідно із заявами Міністерства фінансів та компаній.

Очікується, що узгоджені угоди будуть укладені до 29 липня, згідно із заявою "Інвестиційної палати". Це стосується лише цінних паперів, зареєстрованих у Національному розрахунковому депозитарії Росії, а максимальний ліміт для будь-якої угоди був встановлений на рівні 100 000 рублів (1100 доларів).

Відео дня

За словами журналістів, Росія заблокувала кошти нерезидентів з країн, які вона вважала "недружніми", на рахунках типу "С" невдовзі після початку війни. Станом на початок листопада 2022 року на цих рахунках було понад 280 мільярдів рублів.

Відтоді центральний банк не розкриває суму заморожених активів, хоча в червні минулого року "Інтерфакс" повідомляв, що до кінця 2022 року вона зросте до майже 600 мільярдів рублів, йдеться у публікації.

Вказано, що у грудні Банк Росії створив механізм, який дозволяє російським інвесторам продавати заморожені іноземні цінні папери нерезидентам, використовуючи гроші з їхніх коррахунків, відповідно до указу президента Володимира Путіна.

Російська інвестиційна компанія "Фінам" оцінює вартість активів, які можуть бути обміняні, у 80-100 мільярдів рублів, а кількість інвесторів, які чекають на можливість обміняти свої заблоковані активи, десятками тисяч. Єврооблігації, акції та депозитарні розписки російських компаній, зареєстрованих за кордоном, не будуть частиною обміну.

"Інвестиційна палата" заявила, що потім об'єднає цінні папери і розділить їх на лоти зі схожим складом і вартістю, після чого до 5 липня буде збирати заявки від іноземних інвесторів на обмін акцій на їхні гроші, що застрягли в Росії. Активи, які не будуть продані, будуть повернуті їхнім російським власникам, а невикористані кошти нерезидентів залишаться на їхніх рахунках "С" в Росії.

Заморожені активи РФ

Ще у серпні 2023 року Financial Times писала, що Росія пропонує Заходом обмінятись замороженими активами. Москва планує надати зацікавленим західним інвесторам можливість викупити активи російських компаній, які були знерухомлені в Європі, за рахунок власних коштів, що зберігаються на рахунках в Росії.

Раніше УНІАН писав, що лідери ЄС бояться конфіскувати активи РФ. Найбільшу обережність висловили Франція та Німеччина, а також Європейський центральний банк.

Вас також можуть зацікавити новини: