У топ найоплачуваніших професій входять вакансії зі сфери будівництва.

У червні ринок праці в Києві зазнав змін порівняно з аналогічним показником минулого року. Зокрема, в столиці помітно змінився перелік популярних серед шукачів роботи вакансій. Про це повідомляє пресслужба OLX Робота.

Зазначається, що найбільше відгуків у червні було саме на посаду різноробочого у категорії "Будівництво". Їхня кількість на 105% вища, ніж у червні минулого року. Це наразі близько 23 відгуків на одне оголошення.

На другому місці за кількістю відгуків посідають вакансії у категорії "Початок кар’єри" (25 відгуків на 1 оголошення). Це, ймовірно, пов’язано із запитом на сезонну роботу у літній період. Також цього літа у Києві є попит на вакансії: бариста, продавець, промоутер та водій.

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"Цікаво, що минулого року у цей період найбільш затребуваними були посади продавця, натомість різноробочий у будівництві – був на другому місці. Так само у топі були вакансії для людей без досвіду та у сфері HoReCa (бариста, офіціант)", - йдеться в дослідженні.

Найвища зарплата

Медіанна зарплата за службу у Силах оборони хоч і зменшилась на 6% у порівнянні з червнем 2024, та все ж залишається найвищою та становить 70 277 грн.

Як і у минулому році, у топ "найоплачуваніших" входять вакансії зі сфери будівництва з медіанними зарплатами:

штукатур - 70 тис. грн;

фасадник - 65 тис. грн;

муляр - 60 тис. грн.

Також у переліку рихтувальники (67 500 грн). Від 60 до 65 тис. грн пропонують фахівцям з нерухомості (менеджер з продажу, рієлтор, брокер).

Кого шукають роботодавці

Експерти відмічають, що перелік затребуваних працівників серед роботодавців у Києві майже ідентичний тому, який був у червні 2024 року. Здебільшого це вакансії зі сфери роздрібної торгівлі (продавець, касир), HoReCa (кухар, бариста), логістики/доставки (водій, вантажник).

У Києві на посаду "продавця" втричі більше оголошень, аніж на популярну серед шукачів роботи посаду "різноробочого". Тож попит на останню вакансію значно перевищує пропозицію.

"Ринок праці в Києві у червні цього року дещо змінився. Найбільш активно почали відгукуватись на посади у будівництві та вакансії для початківців. Запити роботодавців натомість лишаються сталими: влітку частіше шукають працівників у сферу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу. Щодо зарплат, то також фіксуємо помітне зростання у будівельній сфері, на першому ж місці – служба у Силах оборони", - резюмували експерти.

Ринок праці - останні новини

За результатами опитування платформи OLX Робота, більшість українців хочуть заробляти понад 30 тисяч гривень, працювати у гнучкому форматі роботи, а також очікують більше змін від держави. Більшість українців також очікують щомісячну зарплату від 20 до 50 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що середня зарплата українського айтівця у Польщі становить 3 500 доларів. Зазначається, що спеціалісти, які мають понад 5 років досвіду, в середньому отримують 5 000 дол., а ті, хто має менш як 3 років досвіду, отримує в середньому 1 150 дол.

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