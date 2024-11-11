Вже 8 місяців поспіль на ринку праці фіксується понад 100 тисяч вакансій.

У жовтні на ринку праці України зафіксовано практично найвищу кількість вакансій і відгуків від шукачів за рік: пропонують понад 117 000 вакансій та збільшення зарплати на 5%.

Про це йдеться у переданому УНІАН дослідженні від сайту пошуку роботи Work.ua.

Уже 8 місяців поспіль роботодавці на Work.ua пропонують шукачам понад 100 тисяч вакансій. При цьому в жовтні всі ключові показники - кількість шукачів на Work.ua, кількість відгуків, конкуренція - були практично на найвищому за 2024 рік рівні.

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"У дослідженні вересня Work.ua фіксував абсолютний рекорд за кількістю вакансій за час повномасштабного вторгнення. У жовтні роботодавці втримали планку та розмістили 117 553 пропозиції роботи. Це лише на 130 вакансій менше, ніж у вересні. Зараз ринок праці переживає пік ділової активності, що відповідає сезонним тенденціям", - зазначили аналітики.

Попит на робітничі професії

Гілка першості на ринку праці знову належить категорії "Робочі спеціальності, виробництво", яка пропонує шукачам 20 992 вакансії (+1% до вересня). Натомість "Сфера обслуговування" змістилася на другу сходинку (20 343 вакансій, -4% до вересня).

Десятка найзатребуваніших професій лишається стабільною: вантажник, водій, касир, комірник, кухар, менеджер з продажу, бармен / бариста, продавець-консультант, різноробочий, бухгалтер.

Найбільше робочих місць створюють компанії з таких сфер, як:

"Роздрібна торгівля" - 17 521 пропозиція роботи;

"Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт" - 10 171;

"Готельно-ресторанний бізнес" - 9 868;

"Сили оборони" - 6 983;

"Медицина, охорона здоров’я, аптеки" - 6 503.

Найменше пропозицій роботи на ринку праці створюють компанії з таких сфер:

"Гірнича промисловість" - 284;

"Лісова промисловість, лісообробка" - 274;

"Туризм" - 215;

"Шоу-бізнес, мистецтво, культура" - 163;

"Дизайн" - 40.

Також зазначається, що побільшало пропозицій роботи для людей з інвалідністю та пенсіонерів (+2%). А от вакансій для студентів стало менше на 1%.

"Ще один спосіб подолання дефіциту кадрів роботодавцями - незначне збільшення вакансій, які передбачають роботу онлайн (+1%), а також вакансій із бронюванням (+3%)", - йдеться у дослідженні.

Як і раніше, найбільша конкуренція спостерігається за віддалені вакансії. Роботодавці, що надають гнучкі умови праці, менше відчувають на собі дефіцит кадрів. Натомість знайти працівника офлайн складніше, а особливо в Херсонській, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській і Чернігівській областях.

Натомість напрочуд низька конкуренція за робітничі спеціальності: покрівельник, укладальник плитки, арматурник, майстер шиномонтажу, порізчик.

Середній дохід українців зріс на 1 000 грн

У жовтні розмір середньої зарплати, яку пропонує ринок праці шукачам, збільшився на 5% – до 22 500 грн. Цю тенденцію спостерігаємо в усіх областях-лідерах:

Київська - 25 000 грн, (+ 1 050 грн до вересня);

Львівська - 22 500 грн, (+ 1 500 грн);

Дніпропетровська - 21 000 грн (+ 1 000 грн);

Одеська - 21 000 грн (+ 1 000 грн);

Харківська - 20 000 грн (+ 1 000 грн).

Значний вплив на збільшення зарплатної медіани мала категорія "Охорона, безпека": у цій категорії зростання склало 33% (з 45 000 грн до 60 000 грн). Також збільшилися доходи в таких категоріях:

"Сільське господарство, агробізнес" - 24 000 грн, +7% до вересня;

"Будівництво, архітектура" - 27 500 грн, +6%;

"Культура, музика, шоу-бізнес" - 21 500 грн, +6%;

"Логістика, склад, ЗЕД" - 21 000 грн, +5%;

"Медицина, фармацевтика" - 22 500 грн, +5%;

"Робочі спеціальності, виробництво" - 22 500 грн, +5%.

Ринок праці в Україні - останні новини

В Україні зараз проживають близько 8 мільйонів осіб, які є економічно неактивними (люди, які з тих чи інших причин не мають роботу), розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Вона зазначила, що за даними Міжнародної організації праці Україні необхідно залучити 8,6 мільйона додаткових працівників, а згідно з дослідженням Мінекономіки потрібні 4,5 мільйона осіб.

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