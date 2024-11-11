У жовтні на ринку праці України зафіксовано практично найвищу кількість вакансій і відгуків від шукачів за рік: пропонують понад 117 000 вакансій та збільшення зарплати на 5%.
Про це йдеться у переданому УНІАН дослідженні від сайту пошуку роботи Work.ua.
Уже 8 місяців поспіль роботодавці на Work.ua пропонують шукачам понад 100 тисяч вакансій. При цьому в жовтні всі ключові показники - кількість шукачів на Work.ua, кількість відгуків, конкуренція - були практично на найвищому за 2024 рік рівні.
"У дослідженні вересня Work.ua фіксував абсолютний рекорд за кількістю вакансій за час повномасштабного вторгнення. У жовтні роботодавці втримали планку та розмістили 117 553 пропозиції роботи. Це лише на 130 вакансій менше, ніж у вересні. Зараз ринок праці переживає пік ділової активності, що відповідає сезонним тенденціям", - зазначили аналітики.
Попит на робітничі професії
Гілка першості на ринку праці знову належить категорії "Робочі спеціальності, виробництво", яка пропонує шукачам 20 992 вакансії (+1% до вересня). Натомість "Сфера обслуговування" змістилася на другу сходинку (20 343 вакансій, -4% до вересня).
Десятка найзатребуваніших професій лишається стабільною: вантажник, водій, касир, комірник, кухар, менеджер з продажу, бармен / бариста, продавець-консультант, різноробочий, бухгалтер.
Найбільше робочих місць створюють компанії з таких сфер, як:
- "Роздрібна торгівля" - 17 521 пропозиція роботи;
- "Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт" - 10 171;
- "Готельно-ресторанний бізнес" - 9 868;
- "Сили оборони" - 6 983;
- "Медицина, охорона здоров’я, аптеки" - 6 503.
Найменше пропозицій роботи на ринку праці створюють компанії з таких сфер:
- "Гірнича промисловість" - 284;
- "Лісова промисловість, лісообробка" - 274;
- "Туризм" - 215;
- "Шоу-бізнес, мистецтво, культура" - 163;
- "Дизайн" - 40.
Також зазначається, що побільшало пропозицій роботи для людей з інвалідністю та пенсіонерів (+2%). А от вакансій для студентів стало менше на 1%.
"Ще один спосіб подолання дефіциту кадрів роботодавцями - незначне збільшення вакансій, які передбачають роботу онлайн (+1%), а також вакансій із бронюванням (+3%)", - йдеться у дослідженні.
Як і раніше, найбільша конкуренція спостерігається за віддалені вакансії. Роботодавці, що надають гнучкі умови праці, менше відчувають на собі дефіцит кадрів. Натомість знайти працівника офлайн складніше, а особливо в Херсонській, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській і Чернігівській областях.
Натомість напрочуд низька конкуренція за робітничі спеціальності: покрівельник, укладальник плитки, арматурник, майстер шиномонтажу, порізчик.
Середній дохід українців зріс на 1 000 грн
У жовтні розмір середньої зарплати, яку пропонує ринок праці шукачам, збільшився на 5% – до 22 500 грн. Цю тенденцію спостерігаємо в усіх областях-лідерах:
- Київська - 25 000 грн, (+ 1 050 грн до вересня);
- Львівська - 22 500 грн, (+ 1 500 грн);
- Дніпропетровська - 21 000 грн (+ 1 000 грн);
- Одеська - 21 000 грн (+ 1 000 грн);
- Харківська - 20 000 грн (+ 1 000 грн).
Значний вплив на збільшення зарплатної медіани мала категорія "Охорона, безпека": у цій категорії зростання склало 33% (з 45 000 грн до 60 000 грн). Також збільшилися доходи в таких категоріях:
- "Сільське господарство, агробізнес" - 24 000 грн, +7% до вересня;
- "Будівництво, архітектура" - 27 500 грн, +6%;
- "Культура, музика, шоу-бізнес" - 21 500 грн, +6%;
- "Логістика, склад, ЗЕД" - 21 000 грн, +5%;
- "Медицина, фармацевтика" - 22 500 грн, +5%;
- "Робочі спеціальності, виробництво" - 22 500 грн, +5%.
Ринок праці в Україні - останні новини
В Україні зараз проживають близько 8 мільйонів осіб, які є економічно неактивними (люди, які з тих чи інших причин не мають роботу), розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
Вона зазначила, що за даними Міжнародної організації праці Україні необхідно залучити 8,6 мільйона додаткових працівників, а згідно з дослідженням Мінекономіки потрібні 4,5 мільйона осіб.