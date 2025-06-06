Брак кадрів підвищує номінальні зарплати, але через інфляцію реальні зарплати зростають повільно.

В Україні у травні зросла кількість нових вакансій та резюме. У середньому вакансії зросли на 7% у річному вимірі, а резюме – на 36%. Про це йдеться у червневому Макроекономічному та монетарному огляді від Національного Банку України.

"Випереджаюче зростання резюме дещо пом’якшило проблему браку працівників, хоча вона залишається суттєвою й надалі обмежує діяльність підприємств. Зберігається також значна невідповідність між професіями", - йдеться в документі.

Зазначається, що брак працівників підтримує зростання номінальних зарплат, проте висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат.

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За даними сайтів пошуку роботи, очікування шукачів роботи щодо оплати праці є зіставними з пропозиціями роботодавців, що обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат в майбутньому. Зростає також роль нецінових методів конкуренції за працівників – надання житла, дистанційна робота тощо.

Ринок праці в Україні – останні новини

У травні президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак повідомив, що наразі на ринку праці в Україні найбільше не вистачає працівників у сфері перевезень, будівництва та промисловості.

Голова "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник повідомив, що Україна може стати привабливою для трудових мігрантів із Центральної Азії, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії, оскільки в цих регіонах заробітні плати нижчі, а знайти роботу значно важче.

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