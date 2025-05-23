Деяких спеціалістів зараз важче знайти, ніж, наприклад, фінансиста.

Президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак повідомив, що наразі на ринку праці в Україні найбільше не вистачає працівників у сфері перевезень, будівництва та промисловості.

Про це йдеться в статті УНІАН.

"Нині найбільше не вистачає працівників транспорту, будівельників та фахівців переробної промисловості. Це підтверджують наші спостереження. Знайти кваліфікованого водія вантажівки чи електрозварника зараз складніше, ніж фінансиста", - сказав Чумак.

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За його словами, уряд уже робить кроки для підвищення кваліфікацій серед населення. Наприклад, було запроваджено ваучери на перенавчання для дорослих, діють курси перекваліфікації через центри зайнятості. Він наголосив, що пріоритетом є швидке навчання безробітних новим професіям, які справді потрібні роботодавцям.

Крім того, Чумак зазначає, що бізнес, зі свого боку, також переорієнтовується й інвестує у автоматизацію, щоб менше залежати від ручної праці, а також залучає на роботу нетипових кандидатів.

"Багато підприємств охочіше беруть молодь без досвіду, навчаючи їх на місці, або наймають жінок на традиційно "чоловічі" посади водіїв, механіків тощо. Це зараз нормальна практика. Ми розуміємо, що в найближчі роки, особливо під час повоєнного відновлення, робочих рук бракуватиме ще більше", - наголосив Чумак.

Він також відмітив, що, за прогнозом Мінекономіки, варто очікувати дефіцит у приблизно 4,5 мільйона працівників на десятиліття вперед.

Безробіття в Україні - останні новини

У травні перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак зазначила, що бізнес має переглядати підходи до інклюзії, найму та управління персоналом.

У березні повідомлялося, що через три роки повномасштабного вторгнення ринок праці відновився на 93%. На початку 2025 року кількість претендентів на роботу та відгуків від них чи не найбільша від початку періоду дефіциту кадрів, що розпочався влітку 2023 року.

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