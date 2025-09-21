Також президент США висловився щодо Путіна.

Президент США Дональд Трамп вчергове закликав країни Європи "припинити купувати нафту" у Росії. Про це він сказав під час вечері в Маунт-Верноні, штат Вірджинія, передає Bloomberg.

"Європейці купують нафту у Росії - цього не повинно бути, чи не так?" - наголосив Трамп.

Відомо, що раніше після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером американський лідер заявив, що готовий посилити санкції проти РФ, "але не тоді, коли люди, за яких я борюся, купують нафту у Росії".

Відео дня

"Хоча прямі закупівлі російської нафти більшістю європейських країн припинилися після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в 2022 році, невеликі обсяги продовжують надходити до Угорщини та інших країн, що не мають виходу до моря, на сході. Європейські країни також імпортують дизельне пальне з Індії та Туреччини, де російська нафта переробляється на паливо", - пояснили в Bloomberg.

Тому Трамп запропонував послу США в НАТО Метту Вітакеру посилити тиск на Європу.

"Вони повинні припинити купувати нафту у Росії, Метте. Метт не дозволить, щоб це тривало ще довго", - запевнив президент США.

Крім того, Трамп ще раз висловив своє розчарування через російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, війна в Україні закінчиться, якщо ціни на нафту будуть "трохи більше" знижені.

Питання російської нафти - останні новини

Раніше Bloomberg писав, що ЄС може ввести мита на ще діючі постачання нафти РФ Угорщиною та Словаччиною. Водночас ці плани не пов'язані із пропозиціями щодо нового пакета санкцій, який ЄС представив у п'ятницю.

"Будапешт і Братислава досі не бажали диверсифікувати джерела постачання нафти, відмовляючись від нафти з Москви, і блокували заходи, які, на їхню думку, ставлять під загрозу їхню енергетичну безпеку", - зауважили у Bloomberg.

Своєю чергою міністр економіки Словаччини Деніса Сакова назвала умову, за якої країна припинить постачання російської нафти. За її словами, цього не станеться, поки держава не буде мати достатньо альтернативних джерел постачання.

"Перш ніж ми зможемо повністю взяти на себе зобов'язання, нам потрібно створити відповідні умови, інакше ми ризикуємо серйозно зашкодити нашій промисловості та економіці", - попередила Сакова.

Вас також можуть зацікавити новини: