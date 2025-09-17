За словами міністра економіки Словаччини, повне припинення постачань з Росії буде становити ризик.

Міністр економіки Словаччини Деніса Сакова заявила, що її країна буде чинити опір через тиск з боку президента США Дональда Трампа щодо скорочення імпорту російської нафти та газу, поки держава не буде мати достатньо альтернативних джерел постачання, передає Bloomberg.

"Перш ніж ми зможемо повністю взяти на себе зобов'язання, нам потрібно створити відповідні умови, інакше ми ризикуємо серйозно зашкодити нашій промисловості та економіці", - зауважила вона.

За словами міністра, спершу потрібно створити достатню інфраструктуру для підтримки альтернативних маршрутів.

Сакова додала, що вона чітко висловила позицію Словаччини під час перемовин з міністром енергетики США Крісом Райтом у Відні цього тижня. Політик підкреслила, що представник адміністрації Трампа зрозумів її та визнав, що США мають активізувати енергетичні проєкти в Європі.

Вона зауважила, що уряд у Братиславі готовий зупинити співпрацю з РФ в енергетичній сфері, якщо буде мати достатню інфраструктуру для транспортування обсягів.

"Якщо у нас є альтернативний маршрут і пропускна здатність достатня, Словаччина не має проблем з диверсифікацією", - запевнила Сакова.

Водночас міністр наголосила, що повне припинення постачань з Росії буде становити ризик, адже Словаччини знаходиться в кінці альтернативних маршрутів постачань із Заходу.

Раніше міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока відповів на заклик Трампа припинити імпорт російської нафти. За його словами, США з більшим розумінням ставляться до імпорту російського газу та нафти Угорщиною та Словаччиною, ніж Європейський Союз.

Бока зауважив, що Будапешт підтримує "прямий контакт" з Вашингтоном щодо цього питання, а не "через пресу".

Водночас колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що Угорщину і Словаччину змусять відмовитися від російської нафти. Він наголосив, що це не ті країни, які визначають, що відбувається в Європі та світі.

"При всій повазі до Угорщини і Словаччини, все-таки вони не є ключовими країнами, які визначають те, що відбувається в Європі і у світі. І я думаю, що, якщо вже дослухаються до прохань, скажімо так, Трампа, деякі значно важливіші гравці у світі, то вже Угорщина і Словаччина змушені будуть це зробити", - підкреслив Огризко.

