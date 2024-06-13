Німеччина блокує нові санкції проти Росії, - ЗМІ

Застереження Німеччини стосується планів заходів, спрямованих на те, щоб ускладнити обхід санкцій ЄС.

Німеччина блокує нові санкції проти Росії. Саме через зусилля Берліну новий пакет все ще не прийнято.

Про це повідомляє німецьке видання RND з посиланням на DPA. За даними ЗМІ, уряд Німеччини блокує переговори про новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Стурбованість Берліна стала головною причиною затримки нового пакету антиросійських санкцій.

Один із чиновників ЄС заявив, що Німеччина останнім часом складає враження "нової Угорщини". Раніше саме Будапешт гальмував прийняття нових антиросійських санкцій на рівні ЄС.

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Дипломати у Брюсселі повідомили на умовах анонімності, що застереження Німеччини стосується планів заходів, спрямованих на те, щоб ускладнити обхід санкцій ЄС. Берлін закликає видалити норму про відповідальність філій компаній, які можуть порушити санкції.

"Причиною, очевидно, є побоювання, що німецькі компанії можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення санкцій", - пише видання.

Санкції проти Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Європейський союз пропонує ввести санкції проти російського нафтоперевалочного гіганта ПАТ "Совкомфлот". Зазначається, що це рішення дасть змогу ще більше обмежити можливості Кремля фінансувати війну проти України.

У березні повідомлялося, що через ризик, пов'язаний із західними обмеженнями, індійські нафтопереробники вирішили більше не приймати танкери, що належать російському "Совкомфлоту". Щоправда, пізніше вони від цього рішення відмовилися і знову почали приймати російську нафту.

Також видання Bloomberg розкрило таємну схему Росії з перевезення своєї нафти. Так, російський танкер "Примор'я", який перебуває під санкціями США, таємно перевантажив нафту на інше судно.

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