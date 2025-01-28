Росіяни використовують продукцію білоруського "‎Інтегралу"‎ для ракет та іншого озброєння.

Білоруське підприємство "‎Інтеграл"‎ у березні 2022-го - червні 2024 року поставило до РФ понад шість мільйонів мікросхем на суму понад 130 млн доларів. Про це повідомляє Білоруський центр розслідувань.

Для порівняння: загальний обсяг постачань білоруських мікросхем до Росії за цей час становив трохи більше 165 млн доларів. Таким чином, "Інтеграл" забезпечив 80% постачань.

У 2023 році чистий прибуток підприємства зріс більш ніж в 11 разів порівняно з 2022-м - майже до 50 млн доларів.

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Найбільшим російським покупцем мікросхем "Інтеграла" за цей період виявилась смоленська компанія АТ "Інтеграл-Захід". Вона придбала продукцію на 31,3 млн доларів.

Другою за обсягом закупівель стала російська АТ "Спец-Електронкомплект", яка придбала у "Інтеграла" мікросхеми на суму 30 млн доларів. Ще одним великим покупцем є дочірня компанія білоруського "Інтеграла" - СП АТ "Інтеграл СПб". Вона закупила мікросхеми на 16,8 млн доларів.

Як можна бачити по сюжетах білоруських та російських державних телеканалів, на "Інтегралі" активно використовують західне обладнання.

На кадрах видно німецькі мікроскопи Axiotron Carl Zeiss AG для контролю якості мікросхем, швейцарські клапани VAT Vakuumventile AG та британські вакуумні системи Edwards, які необхідні для підтримки стерильності у виробничих процесах.

Незважаючи на санкції ЄС та США, які спрямовані на обмеження поставок до Білорусі стратегічно важливих матеріалів та обладнання подвійного призначення, "Інтеграл" продовжує одержувати необхідні компоненти та сировину із західних країн.

Серед критично важливих матеріалів для "Інтеграла" називають високочисту соляну кислоту, відому також як хлорид водню.

У 2021 році соляну кислоту чистотою 99,999% "Інтегралу" постачала німецька UrSeCo Handels GmbH & Co. KG. У 2022-му, після введення санкцій, з'явилася нова схема - постачання здійснювали через Польщу та Туреччину до Казахстану.

Серед інших важливих для "Інтегралу" технологій - газові двигуни MWM 2032. Обходити заборону на їхній експорт підприємству допомагають компанії-посередники.

Російська електроніка - головне

У минулому УНІАН писав, що Москва доручила до 2028-го налагодити в РФ серійне виробництво чипів західного зразка 2000-х років. Цей техпроцес відповідає рівню технологій, досягнутому провідними компаніями до 2004 року. Як повідомлялось, виконувати завдання повинно підприємство "Мікрон", яке входить до групи компаній "Елемент".

А ще раніше стало відомо, що понад 80% іноземної електроніки в ракетах РФ вироблено у США. Окрім того, росіяни активно використовували продукцію зі Швейцарії, Японії та Німеччини.

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