Експортний контроль Пекіну над критично важливими матеріалами впливає на ланцюги постачання.

Експортний контроль Китаю над критично важливими напівпровідниковими матеріалами б'є по ланцюгах поставок і викликає побоювання щодо скорочення західного виробництва передових мікросхем і військового оптичного обладнання. Про це йдеться у статті Financial Times.

Зазначається, що обмеження Пекіном поставок германію і галію призвели до майже дворазового зростання цін на ці мінерали в Європі за останній рік. Вказані елементи використовуються для виробництва напівпровідників і компонентів військового і комунікаційного обладнання.

Пекін запровадив минулого року обмеження, вказавши, що вони захищають "національну безпеку та інтереси" у відповідь на обмеження США на продаж сучасних мікросхем та обладнання для виробництва мікросхем.

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За словами журналістів, обмеження і подальший експортний контроль підкреслили домінування Пекіна у світовому постачанні десятків найважливіших ресурсів. За даними Геологічної служби США, країна виробляє 98% світових поставок галію і 60% германію. "Ситуація з Китаєм критична. Ми залежимо від них", – розповіла виданню особа, яка представляє великого споживача напівпровідникових матеріалів.

За словами аналітиків, контроль чітко показав, що уряд президента Сі Цзіньпіна готовий націлитися на західні економічні інтереси. Мета – завдати удару у відповідь на контроль над доступом Китаю до найсучасніших мікросхем та інших передових технологій. Представник постраждалої компанії повідомив, що, хоча деякі великі поставки китайського галію все ще здійснюються, загальний експорт скоротився приблизно наполовину з моменту запровадження контролю: "Якщо Китай скоротить експорт галію, як це було в першій половині року, то наші запаси будуть витрачені і виникне дефіцит", – вказав він.

Старший менеджер відділу другорядних металів франкфуртського трейдера Tradium Ян Гізе розповів, що експортний контроль створює додатковий стрес для всього, що знаходиться за межами Китаю, і ще один рівень складності для ринків, на яких і так важко орієнтуватися.

У статті вказано, що вказані два матеріали необхідні для виробництва сучасних мікропроцесорів, волоконно-оптичної продукції та окулярів нічного бачення, тому подальше обмеження експорту з боку Пекіна може призвести до зриву виробництва таких товарів.

Цього місяця Пекін також оголосив про обмеження експорту сурми – мінералу, який використовується у виробництві бронебійних боєприпасів, окулярів нічного бачення і точної оптики. Цей захід послідував за запровадженням Китаєм контролю над експортом графіту і технологій, що використовуються для видобутку і розділення рідкоземельних елементів.

За словами трейдерів, в умовах контролю над галієм і германієм кожна окрема партія потребує схвалення – від 30 до 80 днів. Це робить довгострокові контракти на поставку нежиттєздатними через невизначеність. У заявках необхідно вказувати покупця і цільове використання.

Заступник директора пекінської консалтингової компанії Trivium China Корі Комбс вважає, що головною мотивацією Пекіна було "надіслати сигнали" про те, що він може відповісти на тиск США на китайські компанії та життєво важливі галузі. За словами Комбса, Пекін також розглядає експортний контроль частково як спосіб забезпечити власне постачання матеріалів, які використовуються в технологіях чистої енергії, що лежать в основі промислової модернізації країни.

Протистояння Китаю та Заходу

Президент США Джо Байден затвердив суворо секретний ядерний стратегічний план, який має переорієнтувати американську стратегію, зосередивши її на швидкому розширенні ядерного арсеналу Китаю.

Китай почав розслідування щодо імпорту молочних продуктів з Європейського союзу. Це рішення Пекіна стало ще однією відповіддю на плани щодо введення мит на китайські електромобілі.

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