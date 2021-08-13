Броньовані машини "Козак-5" адаптовані під місцевий клімат.

Українська приватна компанія відправила до Саудівської Аравії партію з кількох десятків броньованих автомобілів "Козак-5".

Про це повідомив голова ради директорів НВО "Практика" Олег Висоцький, пише Defense Express.

За його словами, компанія цього року реалізувала два експортних контракти із Саудівською Аравією. Висоцький зазначив, що ця країна є одним зі світових лідерів за обсягами купівлі озброєння та військової техніки й привабливим партнером для українських підприємств-виробників зброї.

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Броньовані машини "Козак-5" адаптовані під місцевий клімат. Вони призначені для виконання тактичних завдань малого ризику, або для використання поліцейськими підрозділами та силами спеціальних операцій.

Як повідомляє Мілітарний, бронеавтомобілі побудовані на шасі Ford F-550 4х4, мають посилену передню віссю, гальма та інші елементи підвіски. Встановлені великі колеса 335/80 R20.

"Козак-5" оснащений дизельним двигуном POWER STROKE об'ємом 6,7 л, потужністю 440 к.с. Також встановлена автоматична коробкам передач Ford TorqShift. Броня відповідає стандарту ДСТУ ПЗСА-5. Авто може перевозити до 8 людей.

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Автор: Олександр Топчій