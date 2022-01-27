Не вистачило трьох голосів.

Верховна Рада не змогла звільнити Дмитра Сенниченка з посади Голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосували 223 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Не голосували за це рішення 29 депутатів, ще один був проти, а 47 – утрималися.

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Робота Сенниченка у Фонді держмайна:

Дмитро Сенниченко був призначений головою Фонду держмайна України 19 вересня 2019 року.

У листопаді 2021 року він написав заяву про звільнення за власним бажанням.

17 листопада 2021 року екс-депутат Сергій Лещенко заявив, що причиною звільнення Сенниченка стала нещодавня "скандальна приватизація заводу "Більшовик", яка пройшла під одного учасника".

18 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Сенниченко написав заяву про звільнення з посади Голови Фонду державного майна України за власним бажанням, а не нібито через невдалу приватизацію заводу"Більшовик".