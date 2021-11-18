Він вже зареєстрував свою заяву про звільнення у Верховній Раді.

Дмитро Сенниченко написав заяву про звільнення з посади Голови Фонду державного майна України за власним бажанням, а не нібито через невдалу приватизацію заводу "Більшовик".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час сьогоднішньої прес-конференції.

Читайте такожГолова Фонду держмайна Сенниченко написав заяву про звільнення - Лещенко

"Підготовка та продаж заводу "Більшовик" були здійснені на максимально високому рівні розкриття інформації та маркетування. Ні, не пов'язана. Відставка – це моє особисте бажання і мої плани", - сказав Сенниченко.

За його словами, після подачі заяви про звільнення він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, якому пояснив свою мотивацію.

"Він схвально оцінив всі реформи, які ми робили до цього, і він завжди підтримував. Багато речей, які я не міг пробити у Верховній Раді або в уряді з постійною зміною міністрів економіки, вдавалося вирішити тільки президенту України. Ми добре поспілкувалися, і я маю підтримку і подяку", - сказав він.

Також Сенніченко зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

За словами Голови Фонду держмайна, він вже зареєстрував свою заяву про звільнення у Верховній Раді, адже саме народні депутати повинні приймати це рішення.

"Коли буде голосування, Я не знаю", - сказав він, додавши, що поки працюватиме головою Фонду держмайна.

Звільнення Сенниченко:

Дмитро Сенніченко був призначений головою Фонду держмайна 19 вересня 2019 року.

17 листопада 2021 року екс-депутат Сергій Лещенко заявив, що причиною звільнення Сенниченко стала недавня "скандальна приватизація заводу "Більшовик", яка пройшла під одного учасника".

Автор: Дмитро Шварц