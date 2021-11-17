За словами екс-депутата, причиною могла стати приватизація заводу "Більшовик".

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко йде у відставку.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі екс-депутат Сергій Лещенко.

За його словами, причиною нібито стала "скандальна приватизація заводу "Більшовик", що пройшла під одного учасника".

"Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко йде у відставку. Причина - скандальна приватизація заводу "Більшовик", що пройшла під одного учасника. На моє повідомлення щодо відставки Сенниченко не відповів", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня Фонд державного майна продав 100% акцій АТ "Перший Київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик") у Києві на аукціоні за 1,43 млрд грн. Під час торгів учасниками, яких було троє, було зроблено лише два кроки.

Переможцем аукціону стало товариство з обмеженою відповідальністю "Дженерал комерс".

За інформацією ЗМІ, ТОВ "Дженерал Комерс" зареєстровано в Києві, статутний капітал становить 4 тис. грн. За даними YouControl, компанія займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. Вона нібито пов'язана з групою UFuture Василя Хмельницького та Андрія Іванова.

Дмитро Сенниченко був призначений головою Фонду держмайна 19 вересня 2019 року.

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Автор: Дмитро Шварц