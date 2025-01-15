У позаминулому році найбільша економіка Європи скоротилася на 0,3%.

Економіка Німеччини, яка є найбільшою в Європі, скоротилася другий рік поспіль у 2024 році. Про це з посиланням на офіційні дані Федерального статистичного управління повідомляє CNN.

Німецька економіка скоротилася на 0,2% за рік і на 0,1% в останньому кварталі 2024-го. Агенція нагадує, що у 2023 році економіка Німеччини скоротилася на 0,3%. Востаннє два роки поспіль вона переживала спад ще на початку 2000-х.

Таким чином, Німеччина перетворилася із економічного локомотива ЄС на країну, яка демонструє одну з найгірших динамік у єврозоні.

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Фахівці зазначають, що орієнтована на експорт німецька економіка страждає від слабкого світового попиту та зростаючої конкуренції, особливо з боку КНР.

Сьогодні німецьке промислове виробництво залишається приблизно на 10% нижче рівня, який був до пандемії. Мабуть, найбільш показовою тут є ситуація з німецьким автовиробником Volkswagen.

Нагадаємо, восени стало відомо про плани концерну закрити кілька заводів в Німеччині та звільнити десятки тисяч працівників. А в кінці року повідомлялось, що продажі Volkswagen впали у 2024-му на 2,3%.

За прогнозами аналітиків, найближчим часом стагнація продовжиться – протягом 2025 року можна очікувати лише на повільне відновлення‎ німецьких економічних показників.

Скорочення німецької економіки не віщує нічого доброго для європейської економіки в цілому. Остання до сих пір бореться із наслідками пандемії, а тепер до всіх цих проблем додасться ще одна – напружені відносини зі США.

Трамп і Європа – складні взаємини

Нагадаємо, Трамп закликав європейських союзників по НАТО виділяти 5% свого ВВП на оборону. Ініціатива викликала неоднозначну реакцію в Європі, а дехто з фахівців навіть назвав її "маячнею і божевіллям".

Окрім цього, продовжується "‎епопея"‎ з ініціативною обраного президента США щодо приєднання Гренландії – автономної установчої країни в складі Королівства Данія і найбільшого острова Землі. Нещодавно союзники Трампа представили законопроєкт про дозвіл на купівлю Гренландії.

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