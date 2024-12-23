Зазначається, що найбільшим попитом на вторинному ринку користується дешевше житло.

В Україні поступово відновлюється ринок нерухомості. Про стрімке зростання говорити не доводиться через ситуацію з безпекою.

"Насамперед через загрози безпеці ми не очікуємо стрімкого відновлення ринку нерухомості найближчим часом", - йдеться у Звіті про фінансову стабільність, опублікованому НБУ.

Зазначається, що останні півроку оренда дорожчала співрозмірно з вартістю житла, тож "ціна до оренди" в Києві залишилася на рівні 10х, що свідчить про те, що купівля житла є хорошою альтернативою оренді. Водночас військові ризики змінили правила гри: населення не готове інвестувати кошти в купівлю житла на таких умовах, як раніше.

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За даними НБУ, попит на купівлю житла повільно пожвавлюється, особливо на вторинному ринку. Кількість договорів купівлі-продажу зростала в кожному з кварталів, але досягла лише 70% від довоєнного рівня.

Найбільшим попитом на вторинному ринку користується дешевше житло. Медіанна площа придбаних квартир - 48 кв. м, а будинків - 71 кв. м. При цьому вік житла, яке найчастіше купують, старший за 35 років, лише чверть - до 15 років.

Переважна більшість угод на вторинному ринку укладалася для придбання житла за межами обласних центрів - 78% угод, на Київ припадає 10% угод. Серед українців більшою популярністю користується житло в західних містах.

Незважаючи на те, що первинний ринок житла мало цікавить українців, вартість зростає динамічніше, ніж на вторинному. Насамперед дорожчає житло в західних регіонах. Ціни зросли на 17-18% з початку року, а в Києві та деяких інших великих містах - на 9%. Переважно ціни зростають через курс валют і зростання собівартості будівництва.

Ринок нерухомості 2024 року в Україні - останні новини

Директорка з продажу будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець заявила, що в разі нової можливої хвилі віялових відключень, за попередньою оцінкою, попит на первинному ринку може впасти в середньому на 50%. Водночас попит може повернутися до попередніх показників одразу після відносної стабілізації енергетики.

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