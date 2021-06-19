Глави МЗС двох країн домовилися провести консультації, аби пришвидшити укладення відповідної угоди.

Україна та Молдова готують угоду про взаємне визнання ID-паспортів для перетину громадянами обох країн спільного кордону.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, про це йшлося на переговорах глави українського дипломатичного відомства Дмитра Кулеби з в.о. прем’єр-міністра, міністром закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокоєм, що відбулись на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Міністри домовилися провести консультації, аби пришвидшити укладення угоди про взаємне визнання ID-карток задля спрощення руху між країнами.

Вони також обговорили хід реалізації інфраструктурних проектів.

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Ключовою темою розмови Кулеби та Чокоя став розвиток формату Асоційованого Тріо України, Грузії та Молдови в рамках ініціативи ЄС "Східне партнерство".

Кулеба висловив сподівання, що позачергові парламентські вибори у Молдові 11 липня пройдуть у відкритий, демократичний і конкурентний спосіб, без втручання з боку Росії.

Нагадаємо, у травні Україна та Молдова домовилися про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Внутрішні українські COVID-сертифікати мають з’явитись у додатку «Дія» 1 липня.

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Автор: Вікторія Токарєва